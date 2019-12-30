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Понедельник, 30.12.2019
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Светлана Тарабарова показала милые снимки с сынулей

Светлана Тарабарова показала милые снимки с сынулей
20:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Перед Новым годом Светлана Тарабарова поделилась очередными семейными кадрами, от которых невозможно сдержать смех.

Украинская певица Светлана Тарабарова умело сочетает вокальную карьеру с материнством. Следовательно в блоге артистки можно увидеть немало фотографий с ее концертов и прогулок с единственным сыном Иваном. 

В первый день декабря 2019 года Светлана Тарабарова впервые показала лицо своего годовалого сына Ивана. С тех пор артистка охотно делится с подписчиками блога совместными кадрами с ребенком, чем провоцирует споры: на кого мальчик больше похож.

На днях звездная мамочка решила развеселить украинцев, показав забавные семейные фото. На кадрах видно, как Светлана Тарабарова стоит рядом с маленьким Иваном и наслаждается зимой. Мальчик настолько искренне удивлялся снежинкам, что артистка повторила его мимику, чем вызвала смех у всех поклонников.

 
 
 
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Сніжинки  шукайте у своєму місті  ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Публикация от @ tarabarova

Светлана Тарабарова опубликовала нежный клип к песне "Падає сніг" (Видео)

Снежинки. Ищите в своем городе, – с юмором подписала Светлана Тарабарова фото.

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Сын, Снимки, Певица, Светлана Тарабарова.
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