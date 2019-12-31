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Для любимой ничего не жалко: Дэвид Харбор одарил Лили Аллен пачками денег (Видео)

Для любимой ничего не жалко: Дэвид Харбор одарил Лили Аллен пачками денег (Видео)
08:21 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

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На рождественские праздники он преподнес своей возлюбленной Лили Аллен дорогие украшения и коробки, наполненные деньгами.

Видео с процессом распаковки подарков от Дэвида певица поделилась в своем Instagram. Когда Лили открыла праздничные коробки, она была приятно удивлена. В них лежали пачки долларовых купюр. Аллен радостно перебирала деньги и утверждала, что она обожает именно эти цвета.

"Посмотрите на эти деньги!" - восклицала звезда. Харбор в шутку спросил свою избранницу, были ли они такими, как хотелось Лили, и ее ответ был положительным.

 
 
 
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Best Christmas Ever

Публикация от LILY ALLEN 2.0 (@lilyallen)

На этом подарки не закончились. Аллен также продемонстрировала коробку, на которой красовалась надпись "Cartier", сделанная фломастером. В ней был еще один сюрприз - золотое кольцо от Харбора. Однако певица поспешила заверить фанатов, что оно не обручальное, поэтому со свадьбой поздравлять их не стоит.

"Немного разочаровывающе", - добавила Лили.

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Поклонники оценили креативный подход Дэвида и чувство юмора Лили. "Люблю вас двоих. Вы смеетесь, когда все вокруг постоянно серьезные", - призналась в комментариях одна из подписчиц. Некоторым настолько понравилось видео распаковки, что они пересмотрели их не один раз.

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Лили Аллен, Подарок, Рождество, Дэвид Харбор.
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