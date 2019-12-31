Для любимой ничего не жалко: Дэвид Харбор одарил Лили Аллен пачками денег (Видео)

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На рождественские праздники он преподнес своей возлюбленной Лили Аллен дорогие украшения и коробки, наполненные деньгами.

Видео с процессом распаковки подарков от Дэвида певица поделилась в своем Instagram. Когда Лили открыла праздничные коробки, она была приятно удивлена. В них лежали пачки долларовых купюр. Аллен радостно перебирала деньги и утверждала, что она обожает именно эти цвета.

"Посмотрите на эти деньги!" - восклицала звезда. Харбор в шутку спросил свою избранницу, были ли они такими, как хотелось Лили, и ее ответ был положительным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Best Christmas Ever Публикация от LILY ALLEN 2.0 (@lilyallen) 25 Дек 2019 в 7:07 PST

На этом подарки не закончились. Аллен также продемонстрировала коробку, на которой красовалась надпись "Cartier", сделанная фломастером. В ней был еще один сюрприз - золотое кольцо от Харбора. Однако певица поспешила заверить фанатов, что оно не обручальное, поэтому со свадьбой поздравлять их не стоит.

"Немного разочаровывающе", - добавила Лили.

Поклонники оценили креативный подход Дэвида и чувство юмора Лили. "Люблю вас двоих. Вы смеетесь, когда все вокруг постоянно серьезные", - призналась в комментариях одна из подписчиц. Некоторым настолько понравилось видео распаковки, что они пересмотрели их не один раз.