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СМИ: Мишель Уильямс беременна вторым ребенком и вновь выйдет замуж

СМИ: Мишель Уильямс беременна вторым ребенком и вновь выйдет замуж
11:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Избранником и будущим отцом ребенка американской актрисы стал режиссер Том Кайл.

Как сообщает издание People, 2020-й станет для 39-летней Мишель Уильямс очень особенным. По словам инсайдеров западных СМИ, актриса обручилась с Томом Кайлом сразу после того, как узнала про свою беременность.

Пара познакомилась на съемках сериала Fosse/Verdon, который был номинирован на премии "Эмми" и "Золотой глобус". С тех пор Мишель Уильямс и Том Кайл строили свои отношения и всего через год решили стать супругами. Для романа с режиссером актриса даже развелась с композитором Филом Эльверумом. Говорят, что именно измена Мишель Уильямс стала причиной их внезапного разрыва в апреле 2018 года.

Представители голливудской пары пока не комментируют информации журналистов. В то же время Мишель Уильямс видели в магазине для будущих мам в Кенсингтоне. Актриса выбирала детскую одежду, что еще больше подогрело слухи о ее беременности.

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Как известно, после смерти актера Хита Леджера Мишель Уильямс долго не могла решиться на новые отношения. С легендой Голливуда она воспитывала общую дочь Матильду, которой сейчас 14 лет. Инсайдеры отмечают, что девочка познакомилась с новым избранником своей звездной мамы и не против ее брака.

"Я никогда не отказывалась от любви. Я всегда говорю Матильде: "Твой папа любил меня еще до того, как кто-то считал, что я талантливая, хорошая, или стильная". Но время идти дальше", – призналась в одном из интервью Мишель Уильямс.

 
 
 
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One of the most wonderful #michellewilliams #heathledger #memories

Публикация от Michelle Williams (@michelleingridwilliams)

Для Тома Кайла этот брак будет также вторым. До этого режиссер был женат на актрисе Анжеле Кристиан. А вот ребенок для Тома Кайла станет первым, поэтому будущий папа уже готовится к появлению малыша.

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Беременность, Мишель Уильямс, Американская актриса, Том Кайл.
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