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Памела Андерсон показала новое фото своих сыновей

Памела Андерсон показала новое фото своих сыновей
12:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На кадрах парни предстали во время одной из совместных фотосъемок.

Американская актриса , которая навсегда вошла в историю мирового кинематографа благодаря роли в комедии "Спасатели Малибу", потрясла сеть фотографией своих взрослых сыновей. 

Легендарная актриса часто шокирует поклонников откровенными светскими образами и не менее пикантными съемками. На ее страницах в социальных сетях часто появляются результаты работы для известных глянцев.

Однако недавно звезда поразила подписчиков черно-белой фотографией, на которой изображены ее взрослые сыновья. 23-летний актер Брэндон Томас Ли и 22-летний гитарист Дилан Джаггер Ли. Ребята позировали вместе в черных костюмах с длинным ремнем, держась за руки. 

 
 
 
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My wild, beautiful boys ... By @damon_baker

Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson)

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На другом кадре младший сын Дилан Джаггер Ли, который прославился своей любовью к серфу и музыке, предстал уже сам. Парень эмоционально позирует на камеру, выбрав довольно вызывающую позу.

Напомним, что звездные родители Памела Андерсон и барабанщик Томми Ли в детстве отправили сыновей в школу-интернат в Ванкувере, чтобы они были подальше от Голливуда. Сейчас братья вернулись в Лос-Анджелес и активно занимаются развитием своей карьеры.

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Знаменитости, Памела Андерсон, Сыновья Памелы Андерсон.
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