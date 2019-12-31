Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"

Новости шоу бизнеса:Девушка призналась, что уже имеет англоязычную песню на важную социальную тему, однако с привычным забавным текстом.

Украинская певица, которая совершила настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе, планирует попробовать свои силы в Национальном отборе Евровидения-2020.

Jerry Heil стала настоящим открытием этого года, обнародуя новые хиты один за одним. Ее популярность стремительно взлетела вверх, а число поклонников растет с каждым просмотром на ютубе. Исполнительница на страницах социальных сетей часто делится собственными переживаниями и вместе с фанатами размышляет о творчестве и жизненных ценностях.

Так, на днях она поинтересовалась у поклонников, как они оценят ее усилия на Национальном отборе Евровидения-2020.

Я имею песню со ржачным текстом на важную, по моему мнению, социальную тему. Я бы хотела, чтобы она прозвучала не только в пределах Украины. Единственное – песня, которую имею, на английском. И игру слов могут не понять у нас, – откровенно призналась звезда.

Кроме того, певица уверена, что Евровидение не требует мощных вокальных данных. Если в важном месседже и актуальности своего сингла Jerry Heil не сомневается, то боязнь звезды вызывают не менее важные аспекты.

В случае того, если не пройду, это может снизить лояльность аудитории ко мне. Песню нужно такую, чтобы показать мой голос, а не просто с прикольным текстом, – рассказала знаменитость.

Jerry Heil также убеждали, что сам вокальный конкурс не принес желаемого творческого взлета участникам.

Однако поклонники были единодушны – исполнительница достойна представлять Украину на Евровидении-2020. Среди звездных коллег одобрительно оценила мотивацию Jerry Heil солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева.