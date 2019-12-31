Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"

Украинская певица, которая совершила настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе, планирует попробовать свои силы в Национальном отборе Евровидения-2020.
Jerry Heil стала настоящим открытием этого года, обнародуя новые хиты один за одним. Ее популярность стремительно взлетела вверх, а число поклонников растет с каждым просмотром на ютубе. Исполнительница на страницах социальных сетей часто делится собственными переживаниями и вместе с фанатами размышляет о творчестве и жизненных ценностях.
Так, на днях она поинтересовалась у поклонников, как они оценят ее усилия на Национальном отборе Евровидения-2020.
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Що ви думаєте про Євробачення, #пандатім ? . Я маю відчуття, що варто спробувати свої сили, якщо пройду передкастинг (є такий етап). Але стільки різних думок вислухала з цього приводу! Наприклад, що в разі, якщо не пройду, це може знизити лояльність аудиторії до мене що пісню потрібно таку, щоб показати мій голос, а не просто з прикольним текстом що сам конкурс ще нікому ні в чому не допоміг... #ітедеітепе . У мене є стала думка лише з приводу другого питання. Я маю пісню зі ржачним текстом на важливу, на мою думку, соціальну тему. Я би хотіла, щоб вона прозвучала не тільки в межах України. Влна не обов’язково повинна показувати вокальні дані — тут це навіть зайве буде. + ніби Євробачення — не тільки вокальне змагання, наскільки я встигла переконатися за роки перегляду трансляцій. Єдине — пісня, яку маю, — англійською. І гри слів можуть не зрозуміти у нас... . Я дуже заплуталася, мабуть. Потрібна ваша думка про те, як цей конкурс бачите збоку ви і чи є сенс вкладати зусилля
Я имею песню со ржачным текстом на важную, по моему мнению, социальную тему. Я бы хотела, чтобы она прозвучала не только в пределах Украины. Единственное – песня, которую имею, на английском. И игру слов могут не понять у нас, – откровенно призналась звезда.
Кроме того, певица уверена, что Евровидение не требует мощных вокальных данных. Если в важном месседже и актуальности своего сингла Jerry Heil не сомневается, то боязнь звезды вызывают не менее важные аспекты.
В случае того, если не пройду, это может снизить лояльность аудитории ко мне. Песню нужно такую, чтобы показать мой голос, а не просто с прикольным текстом, – рассказала знаменитость.
Jerry Heil также убеждали, что сам вокальный конкурс не принес желаемого творческого взлета участникам.
Однако поклонники были единодушны – исполнительница достойна представлять Украину на Евровидении-2020. Среди звездных коллег одобрительно оценила мотивацию Jerry Heil солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева.