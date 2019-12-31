Что подарить человеку у которого все есть? Виктория Бэкхем нашла интересный вариант

Новости шоу бизнеса:Дизайнер нашла, что подарить мужу, у которого уже есть буквально все.

45-летняя Виктория Бекхэм придумала изящный выход из ситуации с подарками. Она презентовала 44-летнему Дэвиду Бекхэм два набора детского конструктора LEGO со множеством деталей.

На наборах отмечено, что они подходят детям с 11 лет, но футболист даже засомневался, что сможет быстро собрать их.

Дэвид предупредил жену, что конструктор с автомобилем Land Rover он может собирать целый год вплоть до следующего Рождества.

Виктория со смехом сообщила подписчикам в Инстаграм, что ее муж пока не знает, что его ждет и второй набор, когда он соберет первый.

И в самом деле, когда Дэвид почти собрал машину, ему презентовали и LEGO со звездными войнами.

Кажется, кто-то проведет зимние праздники за сборкой конструктора, но спортсмен явно получает от этого удовольствие.