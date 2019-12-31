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Наталку Карпу выписали из роддома: как встречали молодую маму

Наталку Карпу выписали из роддома: как встречали молодую маму
20:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:38-летняя украинская певица совсем недавно впервые стала мамой.

Наталка Карпа с радостью делилась трогательными кадрами своей дочери, однако имя малышки не разглашала. Сегодня, 31 декабря, певица отправилась домой из роддома, чтобы Злата встретила свой первый Новый год дома.

26 декабря в столичной клинике Наталка Карпа родила первенца. На официальном инстаграм-странице новоиспеченная мамочка разместила Наталка Карпа умилила нежными снимками из роддома чувственное фото с мужем и дочкой. Певица рассказала, что заполнила документы на свидетельство, указав имя ребенка. Однако тогда разглашать эту тайну артистка не стала.

Однако сегодня, 31 декабря, Наталку Карпу выписали из роддома. Чтобы поздравить молодую мамочку, в столичную клинику пришли ее звездные коллеги.

Так, на личной странице певицы Светланы Тарабаровой, которая в течение года радуется материнству, появилось приветственное сообщение. Она умышленно или случайно рассекретила имя девочки. Кроху назвали Златой, и свою первую новогоднюю ночь дочь Натальи карпы проведет уже дома.

Несколько дней назад наша талантливая Наталка Карпа стала мамой. Сегодня мы знакомились с маленькой Златой. Мурашки по коже. Новый мир, новая жизнь. Пусть ваше маленькое доброе сердце всегда вдохновляет вас, – прокомментировала чувственные кадры звезда.

 "Лучший подарок к праздникам": Наталка Карпа показала нежное фото из роддома

Разделить пополнение семьи поспешили также фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя с женой Alyosha, телеведущая Соломия Витвицкая вместе с мужем режиссером Владом Кочатковым и родители исполнительницы.

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Роддом, Певица, Выписка, Наталка Карпа.
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