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В своем стиле: Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы

В своем стиле: Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы
22:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Светская львица Ким Кардашьян поделилась с подписчиками новой фотографией в пикантном луке.

Фото опубликовала на своей странице в инстаграме и уже менее чем через сутки оно набрало почти 3 миллиона лайков. 39-летняя звезда часто любит подчеркивать свои формы обтягивающими нарядами и это фото тоже не стало исключением.

На этот раз Ким надела черное обтягивающие платье с откровенной линией декольте, которое подчеркивало ее пышную грудь. Волосы были распущены и красиво уложенные в объемную прическу, на лице – макияж в естественных тонах, а на груди висело несколько золотых подвесок.

Под фото Ким опубликовала сообщение, в котором призывает поклонников покупать ее косметические средства и предлагает хорошие праздничные скидки.

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона

Напомним, недавно Кардашьян выпустила новую праздничную сияющую коллекцию косметики под названием Glitz & Glam. Эта коллекция создана для дополнения образа на новогодней вечеринке или же чтобы сделать подарок подруге, маме или сестре. Одним из самых сияющих продуктов коллекции стал шиммер для тела: Rose Gold editions of Perfecting Body Shimmer и Shimmer Powder for Face & Body.

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Ким Кардашьян, Образ, Снимок, Знаменитость.
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