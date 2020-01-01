Королева Рания поздравила весь мир с Новым годом (Фото)

Новости шоу бизнеса:В сети Королева Рания опубликовала символическое сообщение, которым поздравила всех поклонников.

Иорданская королева Рания не обошла вниманием один из самых ожидаемых праздников – Новый год.

Ее Величество Рания – яркий пример современной королевы. 49-летняя супруга короля Абдаллы II не только демонстрирует невероятную элегантность даже во время повседневных выходов, но и ведет свой блог в сети. Именно на инстаграм-странице Рания информирует общественность о благотворительных и образовательных проектах, которые введены в Иордании.

Не обходит королева и возможности публично поздравить своих поклонников с праздниками. По случаю Нового 2020 года Ее Величество разместила семейное фото, на котором предстала со своим мужем и двумя дочерьми. Королева Иордании не скрывала своего восторга от того, что первый день января провела со своими потомками.

Нет лучшего способа завершить 2019 год, чем с семьей и моими двумя девочками, которые вернулись из университета на каникулы! С Новым годом всех,– написала королева Рания.

Интересно, что на фото Ее Величество решила не демонстрировать королевскую роскошь, представ перед общественностью в обычных свитшотах с красными эмблемами.

А вот на католическое Рождество Рания презентовала официальную открытку, которую отправила своим коллегам и политикам. В кадре королева Иордании с тремя детьми и мужем Адбаллой II. Все члены королевской семьи блистали в черно-белых нарядах.