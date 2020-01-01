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Певица Sonya Kay выходит замуж (Фото)

Певица Sonya Kay выходит замуж (Фото)
17:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица призналась, что пригласит на праздник только самых близких родственников и друзей, которые разделят с ней счастливый день.

2020 год станет особенным для Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич). Талантливая певица готовится к роскошной свадьбе, которая пройдет летом.

По словам Sonya Kay, свадьбы не должны устраиваться для сотен гостей, которых молодожены даже не знают. Поэтому ее церемония будет уютной и закрытой для посторонних. 

"Идеальная свадьба для меня – это только родственники вокруг. Я считаю, что это очень душевный праздник, который должен быть только для вас обоих. Поэтому хочу, чтобы были только близкие люди, а не десятки тех, кого не знаю, и развлекать их на свадьбе я не собираюсь. Хочу, чтобы мне этот день запомнился на всю жизнь. Пусть рядом будут родные, кого я знаю, люблю, уважаю – для меня это идеально", – рассказала Sonya Kay.

 
 
 
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Публикация от Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Сейчас звездная невеста готовится к свадьбе и не сдерживает своего восторга от предстоящего события. Sonya Kay призналась, что уже пересмотрела немало каталогов с платьями и уже к началу 2020 года пойдет на первые примерки наряда невесты.

Я уже пересмотрела все сайты, каталоги, магазины и уже скоро буду выбирать. Не дождусь, когда буду это делать, – добавила она.

О помолвке Sonya Kay стало известно в середине ноября. Артистка призналась, что получила кольцо от любимого после 5 месяцев отношений. Сейчас пара, которая полтора года вместе, усиленно готовится к свадьбе и совместно посещает родственников.

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Избранника певица пока предохраняет от чрезмерного внимания журналистов и общественности, поэтому как выглядит любимый Sonya Kay, ее поклонники могут только догадываться. Известно, что мужчина – перспективный украинский хоккеист, моложе артистки на 3 года. Спортсмен уже познакомился с родителями певицы. Парень настолько понравился родственникам Sonya Kay, что его охотно приглашают на семейные праздники и Новый год.

"Я проведу этот праздник с родителями, мама уже готовит много вкусностей, уже все купила и ждет меня с женихом... Они уже знакомы достаточно давно, ведь мы полтора года вместе. Родители его просто обожают. Не знаю, что должно произойти, чтобы им не понравился парень, которого я выбрала, тем более, мой жених. Они счастливы, что я выхожу замуж, потому что сколько же можно ждать", – рассказала в интервью Sonya Kay.

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Замужество, Певица, Артистка, Sonya Kay.
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