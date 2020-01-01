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Щедрый подарок: Кайли Дженнер продолжает баловать свою дочурку

Щедрый подарок: Кайли Дженнер продолжает баловать свою дочурку
18:51 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер преподнесла годовалой дочери неоправданно дорогой подарок, из которого она скоро вырастет.

22-летняя модель и звезда реалити-шоу каждым своим действием напоминает о том, что она — самый юный миллиардер в мире.

На Рождество Кайли Дженнер подарила своей годовалой дочери Сторми щедрый подарок — увесистое бриллиантовое кольцо.

На коротком видеоролике, который Кайли разместила своем Инстаграме видно, что кольцо хорошо сидит на пальчике девочки — буквально через полгода ручонка малышки подрастет, и украшение станет ей мало.

 
 
 
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#PressPlay: Okay! Baby #Stormi got some ice this Christmas too 

Публикация от The Shade Room (@theshaderoom)

Малышка Сторми получила от звездной мамы крутой подарок на Рождество (Видео)

Но молодую маму это не смущает — Кайли решила, что вкус к дорогим аксессуарам нужно прививать с детства.

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Модель, Знаменитость, Кайли Дженнер.
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