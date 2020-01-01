Щедрый подарок: Кайли Дженнер продолжает баловать свою дочурку

22-летняя модель и звезда реалити-шоу каждым своим действием напоминает о том, что она — самый юный миллиардер в мире.
На Рождество Кайли Дженнер подарила своей годовалой дочери Сторми щедрый подарок — увесистое бриллиантовое кольцо.
На коротком видеоролике, который Кайли разместила своем Инстаграме видно, что кольцо хорошо сидит на пальчике девочки — буквально через полгода ручонка малышки подрастет, и украшение станет ей мало.
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#PressPlay: Okay! Baby #Stormi got some ice this Christmas too
Но молодую маму это не смущает — Кайли решила, что вкус к дорогим аксессуарам нужно прививать с детства.