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Кайли Миноуг выходит замуж
Кайли Миноуг выходит замуж

Кайли Миноуг выходит замуж

Кайли Миноуг выходит замуж
20:19 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Поклонники Кайли Миноуг счастливы, узнав о том, что в жизни их кумира произошло радостное событие.

51-летняя певица обручилась со своим бойфрендом — Полом Соломонсом, с которым она встречается уже около двух лет.

Об этом сообщило австралийское издание New Idea.

Как сообщается, по случаю помолвки Соломонс преподнес своей любимой, которая прежде еще никогда не была замужем, потрясающее кольцо с изумрудом — от Cartier. Он выбрал этот камень не случайно – он является камнем певицы по гороскопу. Что же касается дизайна кольца, то оно было сделано по эскизу самого Соломонса.

Причем, чтоб быть уверенным наверняка, что его подарок понравится Кайли, он предварительно проконсультировался с сестрой Миноуг –Дэнни. Предложение руки и сердца Пол сделал Кайли у нее дома — в Мельбурне. А в ближайшее время пара планирует отправиться в романтическое путешествие.

Кайли Миноуг удивила фото со съемки для известного журнала 

Напомним, Кайи и Пол — креативный директор GQ — начали встречаться в начале 2018-го. А в конце мая Миноуг, которая в феврале 2017-го рассталась со своим прежним женихом Джошуа Сассе, представила Пола как своим друзьям, так и фанатам: она пригласила его на вечеринку по случаю празднования своего 50-го дня рождения в модном лондонском клубе Chiltern Firehouse.

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Свадьба, Кайли Миноуг, Помолвка, Певица.
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