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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото единственного сына

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото единственного сына
09:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Герцоги Сассекские проводят отпуск в Канаде. В путешествие они взяли с собой 7-месячного Арчи Гаррисона. Однако принц Гарри и Меган Маркл не забывают и о своих поклонниках: пара поздравила подписчиков блога с Новым годом и показала эксклюзивные кадры с маленьким сыном.

В видео принц Гарри и Меган Маркл решили вспомнить, насколько особенным был для них 2019-й год. И, конечно же, главным событием стало рождение первенца, которого влюбленные назвали Арчи Гаррисоном. Именно поэтому ролик начинается и заканчивается новым семейным снимком, сделанным во время рождественской поездки пары в Канаду.

На кадре видно, насколько вырос Арчи Гаррисон. Вероятно, автором фото была Меган Маркл, ведь в кадре она не появилась. Зато поклонники смогут увидеть принца Гарри, который нежно держит своего сына на руках. 

Поздравляем всех с Новым годом и спасибо за вашу постоянную поддержку! Мы были в восторге от встреч с вами и не можем дождаться возможности еще раз пообщаться в следующем году. Надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровья и счастья, - написали герцоги Сассекские.

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В видео также вошли кадры с официальных визитов в благотворительных организаций, африканское турне принца Гарри и Меган Маркл, чествование памяти погибших военных и совместные фото с королевскими родственниками. Фотографии и видео пара показала под сопровождение одной из песен группы Coldplay, за что герцоги лично поблагодарили солиста коллектива Криса Мартина.

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Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри и Меган Маркл.
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