Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото единственного сына

Герцоги Сассекские проводят отпуск в Канаде. В путешествие они взяли с собой 7-месячного Арчи Гаррисона. Однако принц Гарри и Меган Маркл не забывают и о своих поклонниках: пара поздравила подписчиков блога с Новым годом и показала эксклюзивные кадры с маленьким сыном.
В видео принц Гарри и Меган Маркл решили вспомнить, насколько особенным был для них 2019-й год. И, конечно же, главным событием стало рождение первенца, которого влюбленные назвали Арчи Гаррисоном. Именно поэтому ролик начинается и заканчивается новым семейным снимком, сделанным во время рождественской поездки пары в Канаду.
На кадре видно, насколько вырос Арчи Гаррисон. Вероятно, автором фото была Меган Маркл, ведь в кадре она не появилась. Зато поклонники смогут увидеть принца Гарри, который нежно держит своего сына на руках.
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“Wishing you all a very Happy New Year and thanking you for your continued support! We’ve loved meeting so many of you from around the world and can’t wait to meet many more of you next year. We hope 2020 brings each of you health and continued happiness.” - The Duke and Duchess of Sussex Special thanks to Chris Martin and @Coldplay for allowing us to use one of their songs Photo and video © SussexRoyal Thanks to PA for additional images and footage
Поздравляем всех с Новым годом и спасибо за вашу постоянную поддержку! Мы были в восторге от встреч с вами и не можем дождаться возможности еще раз пообщаться в следующем году. Надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровья и счастья, - написали герцоги Сассекские.
В видео также вошли кадры с официальных визитов в благотворительных организаций, африканское турне принца Гарри и Меган Маркл, чествование памяти погибших военных и совместные фото с королевскими родственниками. Фотографии и видео пара показала под сопровождение одной из песен группы Coldplay, за что герцоги лично поблагодарили солиста коллектива Криса Мартина.