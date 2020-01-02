Алла Мазур опубликовала милый снимок с подросшим сыном

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с онкозаболеваниями, поделилась с поклонниками праздничными фото.
Соответствующие кадры появились на инстаграм странице телеведущей. Алла Мазур предстала перед камерой в белом костюме, украшенном пайетками. Телезвезда не скрывала: наряд выбрала по рекомендациям поклонников, которые советовали ей встретить год Крысы в светлом образе.
"Вы мне написали, что обязательно надо надевать что-то светлое. Поэтому вот – фото в белом. С Новым годом поздравляю всех, друзья! Хороших перемен – для страны, и для каждого из нас", – написала Алла Мазур.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Додам до інстаграмської колекції ялинок і нашу з Тьомкою Разом з приємним сюрпризом для всіх любителів котів і кішечок (читайте далі) Про ялинку під стелю я мріяла з дитинства) Купили штучну - і тепер разом з нами вона не тільки береже природу, але й героїчно витримує весь різдвяно- новорічний цикл: починаючи з 24 грудня - і аж до Водохреща Цього разу - одягли точно по погоді Хоч до метеликів ще не дійшло - зате парасольки точно в тему Ну і сподіваємось- сніжинки теж❄ Але це - ще не всі цьогорічні секрети нашої красуні) Бо крім того, що ми вписалися в модний нині, як кажуть, лаконічний європейський дизайн, вся ця колекція - абсолютно кошачо- френдлі! Тобто навіть якщо ваш пухнастик атакує новорічне дерево, і вся ця краса з нього попадає - нічого не розіб'ється!✌Скажу чесно, ця обставина надихнула мене найбільше Бо після кількох марних спроб домовитися з нашим Мусиком - я здалася, і накупила для ялинки що попростіше: аби тільки не билось. І ось тепер- така краса)) Тішусь, бо самій дуже подобається Хто придумав, запитаєте ви, одягти ялинку так стильно, екологічно- і з любов"ю до звірят?) Відповідаю: НАШІ ЗЕМЛЯКИ! З Івано-Франківщини. Там далі етикетка є - правда, без точної адреси, щоб не запідозрили у відвертій рекламі)) Але ця обставина порадувала мене особливо Бо українці - вміють! Зробити модно, красиво, екологічно- і досить економно: ціни стартують з 30 гривень. Словом- франківці молодці) Дають привід ще раз тегнути #пишаюсьукраїнцями Наш Мусик - теж такої думки, і під ялинкою вже практично оселився) Ну а щоб політ їхньої фантазії оцінили й ви - наприкінці ще кілька фоток з рятівної кошачої колекції А що доброго перед святами роздивились ви?)
Согласно снимкам, телеведущая встретила Новый год в семейном кругу. На других кадрах она позировала со своим сыном Артемом. Алла Мазур рассказала, что воплотила свою детскую мечту: перед праздниками она приобрела большую искусственную елку, которую украсила игрушками, которые не разобьются от "атак" ее кота Мусика.
О елке под потолок я мечтала с детства. Купили искусственную, и теперь вместе с нами она не только бережет природу, но и героически выдерживает весь рождественско-новогодний цикл: начиная с 24 декабря и до Крещения, – поделилась Алла Мазур.