Алла Мазур опубликовала милый снимок с подросшим сыном

Новости шоу бизнеса:Звезда показала, как с сыном украсила свою елку и в каком наряде встречала Новый год.

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с онкозаболеваниями, поделилась с поклонниками праздничными фото.

Соответствующие кадры появились на инстаграм странице телеведущей. Алла Мазур предстала перед камерой в белом костюме, украшенном пайетками. Телезвезда не скрывала: наряд выбрала по рекомендациям поклонников, которые советовали ей встретить год Крысы в светлом образе.

"Вы мне написали, что обязательно надо надевать что-то светлое. Поэтому вот – фото в белом. С Новым годом поздравляю всех, друзья! Хороших перемен – для страны, и для каждого из нас", – написала Алла Мазур.

Согласно снимкам, телеведущая встретила Новый год в семейном кругу. На других кадрах она позировала со своим сыном Артемом. Алла Мазур рассказала, что воплотила свою детскую мечту: перед праздниками она приобрела большую искусственную елку, которую украсила игрушками, которые не разобьются от "атак" ее кота Мусика.

О елке под потолок я мечтала с детства. Купили искусственную, и теперь вместе с нами она не только бережет природу, но и героически выдерживает весь рождественско-новогодний цикл: начиная с 24 декабря и до Крещения, – поделилась Алла Мазур.