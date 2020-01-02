Мадонна отправилась на отдых с 26-летним бойфрендом (Фото)

Отменив концерты из-за неописуемой боли после травмы, 61-летняя Мадонна отправилась на семейный отдых в компании бойфренда Ахламалика Уильямса.
25-летний танцовщик присоединился к детям певицы - его ровеснице Лурдес, 14-летнему Дэвиду, 13-летней Мерси и близняшкам Эстер и Стелле.
"До свидания, 2019 год! - написала звезда в Instagram, опубликовав фото Уильямса и ее сына Дэвида. - Мы продолжаем плавать с акулами! И идем по неизведанным дорогам!"
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Saying Good-bye to 2019! We Continue to Swim with Sharks! And Take the Road Less Traveled by!! #fun #healing #davidbanda @ahla_malik
Отец Уильямса недавно подтвердил изданию TMZ, что отношения между его сыном и поп-звездой стали серьезными.
Ахламалик и Мадонна познакомились в 2015 году, когда танцовщик проходил кастинг для турне певицы "Rebel Heart Tour". Сообщается, что она уже пригласила его родителей на свои шоу 2020 года в Лондоне и Франции.