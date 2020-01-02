"Ями на дорогах": Леся Никитюк рассказала, чем займется в новом году

Новости шоу бизнеса:Где и с кем украинская телеведущая отметила Новый год?

Главную ночь года ведущая Нового канала Леся Никитюк отметила с друзьями, а на Рождество поедет домой к родителям.

Распланировала звезда не только зимние праздники, но и следующий год. На съемках спецпроекта Нового канала "КІЛЬКА ПАРОДІЙ" Леся рассказала, чем будет радовать фанатов.

"Ну, какие у меня могут быть планы? Напишем еще 7-8 песен, которых как раз не хватает для полноценного альбома. Один хит у меня уже есть – "Ями на дорогах". Снимем собственный фильм, второй сезон "Le Маршрутки". А еще я буду учиться актерскому мастерству. Пока не решила, где, но хочу окончить актерские курсы, возможно, поеду в Лондон в Британскую школу", - шутит Леся Никитюк.

Есть у ведущей и более "приземленные" планы… по хозяйству: "Хочу закрыть 10 банок огурцов, потому что в этом году ни одной закрутки не сделала".

Просто Леся весь год была очень занята, ведь вести четыре проекта на Новом канале – это не шутки, вот и не дошли руки до консервации. Зато ноги дошли в гости к Александру Педану, Сергею Притуле и Наташе Шелягиной на шоу "КІЛЬКА ПАРОДІЙ", где Леся стала героиней телевизионной карикатуры.