Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Кулеба ждет полной ратификации Стамбульской конвенции
Кулеба ждет полной ратификации Стамбульской конвенции
МИД Украины осудил атаку на посольство США
МИД Украины осудил атаку на посольство США
Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
Кто лучше: Кевин Файги назвал самого сильного супергероя Marvel
Кевин Файги назвал самого сильного супергероя Marvel

"Ями на дорогах": Леся Никитюк рассказала, чем займется в новом году

"Ями на дорогах": Леся Никитюк рассказала, чем займется в новом году
15:58 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Где и с кем украинская телеведущая отметила Новый год?

Главную ночь года ведущая Нового канала Леся Никитюк отметила с друзьями, а на Рождество поедет домой к родителям.

Распланировала звезда не только зимние праздники, но и следующий год. На съемках спецпроекта Нового канала "КІЛЬКА ПАРОДІЙ" Леся рассказала, чем будет радовать фанатов.

"Ну, какие у меня могут быть планы? Напишем еще 7-8 песен, которых как раз не хватает для полноценного альбома. Один хит у меня уже есть – "Ями на дорогах". Снимем собственный фильм, второй сезон "Le Маршрутки". А еще я буду учиться актерскому мастерству. Пока не решила, где, но хочу окончить актерские курсы, возможно, поеду в Лондон в Британскую школу", - шутит Леся Никитюк.

Алла Мазур опубликовала милый снимок с подросшим сыном

Есть у ведущей и более "приземленные" планы… по хозяйству: "Хочу закрыть 10 банок огурцов, потому что в этом году ни одной закрутки не сделала".

Просто Леся весь год была очень занята, ведь вести четыре проекта на Новом канале – это не шутки, вот и не дошли руки до консервации. Зато ноги дошли в гости к Александру Педану, Сергею Притуле и Наташе Шелягиной на шоу "КІЛЬКА ПАРОДІЙ", где Леся стала героиней телевизионной карикатуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леся Никитюк, Украинская ведущая, Новый год 2020, Планы на Новый год 2020, КІЛЬКА ПАРОДІЙ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
02 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
03 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
04 "Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
05 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota
Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota
Долги населения за комуналку увеличились
Долги населения за комуналку увеличились
Мадонна отправилась на отдых с 26-летним бойфрендом (Фото)
Мадонна отправилась на отдых с 26-летним бойфрендом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь