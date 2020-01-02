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В Новом году умерла известная 21-летняя рэп-исполнительница Лексия Алиджай

В Новом году умерла известная 21-летняя рэп-исполнительница Лексия Алиджай
21:49 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Американской певице вдруг стало плохо, а потом она умерла.

Лексия Алиджай умерла на Новый год, 1 января. Ее родственники оказались не готовыми принять такую новость, поэтому все ее родные находятся в горе. Лексия Алиджай исполняла рэп, и ей был всего лишь 21 год. Об этом сообщил таблоид Metro.

Двоюродная сестра певицы Рейза Кларк высказалась о кончине Лексии так: "Ушла настоящая легенда. Если вы знали или слышали ее музыку, то вас начнет знобить. Я так опустошена сейчас, чтобы что-то сказать. Моя прекрасная сестра, с таким большим талантом и душой, тебя не стало слишком рано".

Лексия прославилась благодаря тому, что исполнила кавер-версию песни Бейонсе Girls love. А после этого, когда о ее таланте заговорили, в 2017 году девушка выпустила дебютный альбом "Growing pains".

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Интересно, что в последнее время девушка не жаловалась на здоровье, но вдруг ей стало плохо, а потом она вовсе умерла. Но как оказалось, в последнее время очень часто стали умирать молодые звезды, и это происходит не только в Корее, но уже и в США.

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Рэп, Смерть, Американская исполнительница, Лексия Алиджай, Альманах 2020.
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