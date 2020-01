СМИ: Актрису Молли Фицджеральд арестовали

В США арестовали актрису Молли Фицджеральд, которая играла эпизодические роли в голливудских фильмах, в частности, в "Первом мстителе" от студии Marvel. Женщину подозревают в жестоком убийстве матери.

Как сообщают журналисты The Hollywood Reporter, резонансный арест состоялся во вторник, 31 декабря 2019 года. По данным следствия, незадолго до Нового года 38-летняя Молли Фицджеральд наведалась в загородное поместье своей матери в Канзасе. Что заставило актрису наброситься на женщину с ножом, правоохранители не информируют. Однако в полиции уверены: именно Молли безжалостно зарезала свою маму Патрицию и оставила ее тело в доме.

Кроме этого, на причастность звезды к преступлению указывают и ее ранения. 20 декабря, когда произошло убийство, она обратилась к медикам с ножевыми повреждениями рук. Инсайдеры утверждают: врачи позвонили в милицию, считая, что Молли Фицджеральд стала жертвой нападения и при обороне порезалась.

OLATHE MURDERER CHARGED: Police say 38-year-old Mollie Fitzgerald is to blame for the death of an Olathe woman. https://t.co/few2ojxQ1b

— KSNT News (@KSNTNews) December 31, 2019