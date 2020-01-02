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СМИ: Актрису Молли Фицджеральд арестовали

СМИ: Актрису Молли Фицджеральд арестовали
13:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Молли Фицджеральд была известна, как актриса эпизодических ролей.

В США арестовали актрису Молли Фицджеральд, которая играла эпизодические роли в голливудских фильмах, в частности, в "Первом мстителе" от студии Marvel. Женщину подозревают в жестоком убийстве матери.

Как сообщают журналисты The Hollywood Reporter, резонансный арест состоялся во вторник, 31 декабря 2019 года. По данным следствия, незадолго до Нового года 38-летняя Молли Фицджеральд наведалась в загородное поместье своей матери в Канзасе. Что заставило актрису наброситься на женщину с ножом, правоохранители не информируют. Однако в полиции уверены: именно Молли безжалостно зарезала свою маму Патрицию и оставила ее тело в доме.

Кроме этого, на причастность звезды к преступлению указывают и ее ранения. 20 декабря, когда произошло убийство, она обратилась к медикам с ножевыми повреждениями рук. Инсайдеры утверждают: врачи позвонили в милицию, считая, что Молли Фицджеральд стала жертвой нападения и при обороне порезалась. 

Сейчас актриса находится в тюрьме. Судьи установили залог в размере 500 тысяч долларов, которые Молли Фицджеральд не может оплатить, чтобы выйти на свободу на время следствия.

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Ее часто приглашали на съемки в неперспективные фильмы, однако в 2011 году именно она появилась в фильме Marvel. Роль избранницы Старка в "Первом мстителе" помогла Молли Фицджеральд привлечь внимание продюсеров, ведь во время съемок она не только была актрисой, но и помощницей режиссеров Джо Руссо и Джо Джонстона. Однако завоевать главную роль в фильмах ей не удалось.

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Убийство, Арест, Знаменитости, Актриса.
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