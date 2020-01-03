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Актрису из "Первого мстителя" заподозрили в убийстве матери

Актрису из "Первого мстителя" заподозрили в убийстве матери
02:06 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Актрису из "Первого мстителя" арестовали за убийство матери.

В США по подозрению в убийстве матери арестована актриса Молли Фицджералд, сыгравшая эпизодическую роль в экранизации комиксов "Первый мститель" и выполнявшая функции ассистента режиссера Джо Джонстона. Об этом сообщает издание Deadline.

Утверждается, что 68-летняя мать Фицджералд была обнаружена мертвой в своем доме 20 декабря 2019 года. После проведения следственных действий стражи порядка пришли к выводу, что смерть была насильственной, и единственной подозреваемой является дочь женщины.

Она была задержана и помещена под стражу с правом выйти под залог в 500 тысяч долларов. Мотивы преступления пока не уточняются. Судебный процесс начнется во второй половине января.

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Как известно, фильм "Первый мститель" был выпущен в прокат в 2011 году. Он представил зрителям Стива Роджерса, которому суждено было стать Капитаном Америкой и одним из ключевых персонажей комплексной киновселенной Marvel. Последний фильм с участием персонажа - "Мстители 4: Финал" оказался самым кассовым кинопроектом в истории кинематографа, собрав в прокате более 2,7 миллиарда долларов. Дальнейшая судьба героя пока неизвестна.

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Убийство, Первый мститель, Молли Фицджералд.
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