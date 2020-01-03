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Аманда Байнс сделала на лице кривое тату: это уже никуда не годится (Фото)

Аманда Байнс сделала на лице кривое тату: это уже никуда не годится (Фото)
13:16 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:И нет, это не элегантный узор, а очень плохо сделанное сердце.

Последние семь лет Аманда Байнс практически прописалась в реабилитационных клиниках — экс-актриса никак не может преодолеть наркотическую зависимость. На этот раз у нее новая фишка — очень кривая татуировка на лице.

Звезда фильмов "Она — мужчина" и "Лак для волос" Аманда Байнс уже давно не снимается в кино и славится не ролями в классных фильмах, а скандалами с запрещенными веществами.

В начале декабря экс-актриса переехала в дом своих родителей Линн и Рика Байнс. Однако даже они не смогли уберечь ее от неожиданных и необдуманных поступков.

Байнс продемонстрировала подписчикам свою новую татуировку... на щеке. И нет, это не элегантный узор, а очень плохо сделанное сердце.

 
 
 
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Напомним, в 2010-м Аманда объявила, что уходит из шоу-бизнеса — девушке было всего 24 года. Вероятно, через несколько месяцев она передумала, потому что написала в Твиттере опровержение и опубликовала ссылку на трейлер фильма "Отличница легкого поведения", в котором сыграла второстепенную роль самодовольной старшеклассницы.

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Хотя уже тогда у девушки были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками (как-то она призналась, что начала баловаться в 16 лет). Впервые ее поймали на злоупотреблении в 2012-м: актриса стала виновницей нескольких ДТП (в том числе и в нетрезвом состоянии), ее арестовали и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

А чуть позже стало известно, что Аманда употребляет наркотики. За следующие семь лет девушка несколько раз становилась пациенткой реабилитационных центров, где пыталась победить свою зависимость — и каждый раз неудачно.

В середине декабря Байнс снова покинула реабилитационную клинику, но на этот раз ее не выписали — девушка сбежала, не поставив в известность ни медперсонал, ни родителей. Те просили найти ее дочь и вернуть в рехаб.

Однако судья решил, что 33-летняя девушка вполне может жить самостоятельно, а не в реабилитационной клинике. Так что Аманда переехала к родителям. Интересно, это временная мера?

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Актриса, Тату на лице, Аманда Байнс.
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