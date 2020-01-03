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Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
14:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В Инстаграме супермодель выложила новые фотографии с отдыха. На них Шейк позирует в купальнике.

Сексапильная брюнетка непрерывно участвует в съемках для самых престижных международных глянца и модных брендов с мировым именем.

Над фото, которые модель публикует на страницах социальных сетей, колдует целая команда именитых профессиональных фотографов, ведущих дизайнеров, визажистов и парикмахеров. Однако фанатам знаменитости больше нравится непринужденные фото из частной жизни Ирины Шейк.

Новый 2020 год модель встретила в кругу друзей в роскошном пятизвездочном отеле в Коста-Рике. На побережье Тихого океана она примерила немало пляжных образов, продемонстрировав несколько из них на личной странице в Инстраграме.

 
 
 
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Day 2 @fscostarica

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Так, на фото Ирина Шейк появилась в ярком розовом бикини. Чтобы спрятаться от палящего солнца, звезда надела светлую панамку. На фото в центре внимания оказалась соблазнительная грудь модели, а ее декольте украсила цепочка.

 
 
 
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Day 1

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Знаменитость позирует без макияжа. Такие фотографии не редкость для именитой модели, которая не упускает случая похвастаться своей естественной красотой.

 
 
 
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2020

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Еще одним кадром Ирина Шейк вызвала шквал комментариев. Девушка встала в полосатом бикини и массивных очках в лодке. Фоном для фотографии стали извилистые деревья над лесной водоемом, в котором, судя из инстаграм-сторис модели, водятся крокодилы.

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Отдых, Ирина Шейк, супермодель, Зимние праздники.
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