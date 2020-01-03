Сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019 году?

Новости шоу бизнеса:Стоимость всех нарядов герцогини перевалила за 3 миллиона гривен.

Британские модные эксперты в течение года следили за каждым выходом представителей королевской семьи. Кейт Миддлтон в этом году сменила личного стилиста, что способствовало увеличению ее расходов на гардероб.

Ежегодно эксперты подводят модные итоги, подробно подсчитав расходы на одежду представителей королевской семьи. Кейт Миддлтон всегда отличалась изысканным стилем и сдержанностью в одежде. А суммы, которые она тратила на гардероб, колебались в пределах разумного, что кардинально отличает ее от модных предпочтений Меган Маркл.

Герцогиня Кембриджская в прошлом году осуществила около 80 официальных выходов. Она неоднократно дополняла новую одежду известных брендов теми вещами, в которых уже появлялась публично. Стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2019 году составляет 103 тысячи фунтов стерлингов – более 3 миллионов гривен. Эта сумма почти вдвое превысила расходы 2018 года. Тогда все наряды герцогини оценили в 68 тысяч фунтов стерлингов.

Увеличение расходов на гардероб связывают в первую очередь с изменением личного стилиста. К 2019 году Кейт Миддлтон пользовалась советами ассистента Наташи Арчер, которая сейчас находится в декрете. Поэтому одевать Кейт Миддлтон взялась бывшая редактор Vogue Вирджиния Чедвик Хил, которая предпочитает именитые бренды.

Одним из самых дорогих образов был назван наряд герцогини Кембриджской на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающем белом платье от Alexander McQueen и туфлях от Jimmy Choo. Стоимость этого выхода составляла около 155 тысяч гривен.

К числу самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной ко дню АНЗАК – национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Для выхода она выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia оттенка бирюзы.