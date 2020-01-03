Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
Потребление упало, импорт поднялся: результаты работы ГТСУ в 2019 году
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Лучшие спортивные фотографии Украины в 2019 (Фото)
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в теплых краях: горячие фото

Сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019 году?

Сколько Кейт Миддлтон потратила на одежду в 2019 году?
15:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Стоимость всех нарядов герцогини перевалила за 3 миллиона гривен.

Британские модные эксперты в течение года следили за каждым выходом представителей королевской семьи. Кейт Миддлтон в этом году сменила личного стилиста, что способствовало увеличению ее расходов на гардероб.

Ежегодно эксперты подводят модные итоги, подробно подсчитав расходы на одежду представителей королевской семьи. Кейт Миддлтон всегда отличалась изысканным стилем и сдержанностью в одежде. А суммы, которые она тратила на гардероб, колебались в пределах разумного, что кардинально отличает ее от модных предпочтений Меган Маркл.

Герцогиня Кембриджская в прошлом году осуществила около 80 официальных выходов. Она неоднократно дополняла новую одежду известных брендов теми вещами, в которых уже появлялась публично. Стоимость гардероба Кейт Миддлтон в 2019 году составляет 103 тысячи фунтов стерлингов – более 3 миллионов гривен. Эта сумма почти вдвое превысила расходы 2018 года. Тогда все наряды герцогини оценили в 68 тысяч фунтов стерлингов.

Увеличение расходов на гардероб связывают в первую очередь с изменением личного стилиста. К 2019 году Кейт Миддлтон пользовалась советами ассистента Наташи Арчер, которая сейчас находится в декрете. Поэтому одевать Кейт Миддлтон взялась бывшая редактор Vogue Вирджиния Чедвик Хил, которая предпочитает именитые бренды.

Одним из самых дорогих образов был назван наряд герцогини Кембриджской на церемонии вручения премии BAFTA в феврале 2019 года. В лондонском Альберт-холле она появилась в потрясающем белом платье от Alexander McQueen и туфлях от Jimmy Choo. Стоимость этого выхода составляла около 155 тысяч гривен. 

Было очень жарко: Кейт Миддлтон допустила небольшой модный промах (Фото)

К числу самых дорогих образов Кейт также попал наряд, в котором она появилась на службе, приуроченной ко дню АНЗАК – национальный день памяти в Австралии и Новой Зеландии. Для выхода она выбрала пальто Catherine Walker и шляпку Rosie Olivia оттенка бирюзы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кейт Миддлтон, Гардероб, Знаменитости, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская, Стоимость наядов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Простые продукты, которые защищают от геморроя
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Год отдыха: сколько выходных будет у украинцев в 2020
Сколько выходных будет у украинцев в 2020
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
На выставке CES покажут концепт будущего седана Airflow Vision (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь