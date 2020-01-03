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Приемная дочь Анджелины Джоли попросилась обратно в Эфиопию

Приемная дочь Анджелины Джоли попросилась обратно в Эфиопию
16:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Девочку удочерили в шестимесячном возрасте и эта поездка состоялась ради того, чтобы она побывала на родине.

Анджелина Джоли отправилась на родину своей 14-летней дочери Захары, которая является уроженкой Эфиопии. Вместе с актрисой поехали четверо детей – 13-летняя Шайло, 11-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также Захара. 

Во время путешествия Джоли встретилась с первой женщиной-президентом Эфиопии Сахле-Варк Зевде. На этой встрече присутствовали также Шайло и Захара. На официальный прием актриса выбрала элегантное белое платье в пол с черным ремешком. Подобный образ был и у Захары. А вот Шайло надела джинсы с белой футболкой, черным бомбером и кроссовками.

По неофициальной информации, Шайло проходит гормональную терапию, чтобы изменить пол и уже просит называть себя мужским именем Джон Теперь Джон: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя .

Фотографией с приема поделился пресс-офис президента. Как сообщает издание People, встреча была посвящена вопросам образования, санитарно-гигиеническим проблемам, которые мешают девушкам посещать школу во время критических дней. Также вспомнили об эфиопской истории и культуре, и обсудили успехи в борьбе с формами туберкулеза, которые распространены и развиваются в этом регионе.

В 2009 году актриса вместе с глобальным комитетом здравоохранения и министерством здравоохранения Эфиопии создала программу Zahara, которую назвала в честь дочери. Через эту программу она уже более 10 лет финансирует борьбу с туберкулезом и дети поддерживают ее в этом. А вот в кино дети актрисы себя не видят.

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В интервью изданию People Джоли сказала: "Никто из них не хочет стать актером. У них другие амбиции. Им интересны бизнес-проекты, гуманитарные программы".

К примеру, в конце сентября 2019 года Захара представила свою первую ювелирную коллекцию Zahara Collection. Создавать ее помогал ювелир Роберт Прокоп. Известно, что все доходы от продажи этих ювелирных изделий будут направлены в приют House of Ruth Shelters, который расположен в Лос-Анджелесе. Этот приют предоставляет временное жилье для, пострадавших в сложных ситуациях, женщин и детей.

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