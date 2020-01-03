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Умер бывший зять Уитни Хьюстон: подробности

Умер бывший зять Уитни Хьюстон: подробности
16:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Загадочным является то, что близкое окружение семейства Хьюстон уходит из жизни один за другим.

В возрасте 30 лет ушел из жизни Ник Гордон, бойфренд Бобби Браун, которая умерла пять лет назад после длительной комы. Причиной смерти называют передозировку героином. 

Накануне Нового года 30-летний Ник Гордон перенес несколько инфарктов и был госпитализирован в одну из клиник в штате Флорида. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины. Как сообщает издание People, Ник Гордон умер от передозировки героином.

Его смерть наступила через три года после того, как экс-бойфренда признали причастным к смерти 23-летней наследницы Уитни Хьюстон. Суд обязал его выплатить 36 миллионов долларов семье покойной девушки.

Дочь легенды Бобби Браун нашли без сознания в ванной ее собственного дома в Атланте. Девушка так и не вышла из состояния искусственной комы, которая продолжалась в течение шести месяцев. Причиной смерти было названо "погружение в воду и наркотическая интоксикация", что способствовало необратимым изменениям головного мозга.

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Ник Гордон неоднократно попадал в громкие скандалы. Весной 2018 года его едва не привлекли к уголовной ответственности за избиение своей девушки Лауры Лил, которая впоследствии опровергла обвинения. Эта девушка стала последней громкой любовью Ника Гордона.

По странному стечению обстоятельств, после смерти легендарной Уитни Хьюстон в 2012 году в ванной своего гостиничного номера, из жизни один за другим идут близкие певицы. После смерти дочери Бобби Браун не стало ее близкого друга Макса Ломаса, которого тоже нашли в ванной мертвого от передозировки наркотиками. Ник Гордон стал третьей жертвой после смерти Уитни Хьюстон.

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Уитни Хьюстон, Знаменитости, Смерть, Ник Гордон.
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