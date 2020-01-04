Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)

Самая младшая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которая ведет активную публичную жизнь и совмещает ее с материнством, показала снимки с безумной новогодней вечеринки.
Фотографии с празднования Нового года бьюти-магнатка опубликовала на своей странице в инстаграме.
Для безудержной вечеринки Кайли Дженнер надела сексуальное платье, которое было украшено блестящим серебряным глиттером. Наряд соблазнительно подчеркнул узкую талию и пышную грудь 22-летней девушки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Когда текила ударяет тебя", – добавила в подписи звездная мама.
Для мероприятия стилисты собрали волосы Кайли в легкие локоны, дополнив образ ярким макияжем с акцентом коричневыми тенями на глазах.