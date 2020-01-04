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Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)

Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)
08:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер поделилась снимками с празднования Нового года.

Самая младшая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которая ведет активную публичную жизнь и совмещает ее с материнством, показала снимки с безумной новогодней вечеринки.

Фотографии с празднования Нового года бьюти-магнатка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Для безудержной вечеринки Кайли Дженнер надела сексуальное платье, которое было украшено блестящим серебряным глиттером. Наряд соблазнительно подчеркнул узкую талию и пышную грудь 22-летней девушки.

 
 
 
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when the tequila hits 

Публикация от Kylie  (@kyliejenner)

"Когда текила ударяет тебя", – добавила в подписи звездная мама.

Щедрый подарок: Кайли Дженнер продолжает баловать свою дочурку

Для мероприятия стилисты собрали волосы Кайли в легкие локоны, дополнив образ ярким макияжем с акцентом коричневыми тенями на глазах.

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Все по теме:

Модель, Снимки, Знаменитость, Кайли Дженнер, Миллиардерша.
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