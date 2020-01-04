Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер поделилась снимками с празднования Нового года.

Самая младшая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которая ведет активную публичную жизнь и совмещает ее с материнством, показала снимки с безумной новогодней вечеринки.

Фотографии с празднования Нового года бьюти-магнатка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Для безудержной вечеринки Кайли Дженнер надела сексуальное платье, которое было украшено блестящим серебряным глиттером. Наряд соблазнительно подчеркнул узкую талию и пышную грудь 22-летней девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram when the tequila hits Публикация от Kylie (@kyliejenner) 2 Янв 2020 в 7:41 PST

"Когда текила ударяет тебя", – добавила в подписи звездная мама.

Для мероприятия стилисты собрали волосы Кайли в легкие локоны, дополнив образ ярким макияжем с акцентом коричневыми тенями на глазах.