Не скрывают чувств: Бруклин Бэкхэм поделился пикантными фото со своей девушкой

Новости шоу бизнеса:Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм обнажился на пикантном фото со своей новой девушкой Николой Пельтц.

Старший сын знаменитых британских супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин прославился своими громкими романами с юными моделями и актрисами.

б очередной избраннице парня стало известно после вечеринки в честь Хэллоуина. Ею стала – дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца 24-летняя Никола, с которой сын дизайнера не скрывает своих чувств.

На своей странице в инстаграме 20-летний Бруклин ранее разместил непринужденные совместные фото с Николой. Девушка также решила не скрывать отношения и опубликовала в социальных сетях горячий снимок с парнем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nicola (@nicolaannepeltz) 2 Янв 2020 в 12:15 PST

Актриса лаконично подписала публикацию "эмодзи" в виде черного сердца. На фотографии, которое Пельтц сделала с помощью фотокамеры в зеркале, девушка позирует в черном кружевном бюстгальтере и штанах. Бруклин Бекхэм также появился без верхней одежды, продемонстрировав многочисленные татуировки на теле.