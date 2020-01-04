Скачать
Суббота, 04.01.2020
Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского
Итоги дня 3 января: Авиаудар по Багдаду и декларация Зеленского
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь и гололед
Вест Хэм надеется купить игрока на позицию Ярмоленко
Вест Хэм надеется купить игрока на позицию Ярмоленко
4 января - приметы и обряды в день святой Анастасии
4 января - приметы и обряды в день святой Анастасии

Не скрывают чувств: Бруклин Бэкхэм поделился пикантными фото со своей девушкой

Не скрывают чувств: Бруклин Бэкхэм поделился пикантными фото со своей девушкой
08:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм обнажился на пикантном фото со своей новой девушкой Николой Пельтц.

Старший сын знаменитых британских супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин прославился своими громкими романами с юными моделями и актрисами.

б очередной избраннице парня стало известно после вечеринки в честь Хэллоуина. Ею стала – дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца 24-летняя Никола, с которой сын дизайнера не скрывает своих чувств.

На своей странице в инстаграме 20-летний Бруклин ранее разместил непринужденные совместные фото с Николой. Девушка также решила не скрывать отношения и опубликовала в социальных сетях горячий снимок с парнем.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от nicola (@nicolaannepeltz)

Что подарить человеку у которого все есть? Виктория Бэкхем нашла интересный вариант

Актриса лаконично подписала публикацию "эмодзи" в виде черного сердца. На фотографии, которое Пельтц сделала с помощью фотокамеры в зеркале, девушка позирует в черном кружевном бюстгальтере и штанах. Бруклин Бекхэм также появился без верхней одежды, продемонстрировав многочисленные татуировки на теле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Снимки, Никола Пельтц, Бруклин Бекхэм, Сын Виктории Бекхэм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
03 Лучшие травы для быстрого похудения
04 Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
05 Макрон и Путин обсудили Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
До конца января услуга &quot;Е-малятко&quot; заработает в 10 городах
До конца января услуга "Е-малятко" заработает в 10 городах
На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий блок
На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили третий блок
Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Пенсионный возраст: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь