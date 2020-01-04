"Нам уже неделя": Наталка Карпа поделилась редкими фото из роддома

26 декабря украинская певица Наталка Карпа родила первенца – девочку, которую супруги назвали Златой. О том, как прошли роды, артистка решила поделиться с поклонниками в социальных сетях.
На своей странице в инстаграме Наталка Карпа опубликовала снимки с больничной койки в родильном доме. Так, от рождения малыша певицы уже прошла одна неделя и артистка с удовольствием делится подробностями с подписчиками.
Звезда рассказала, что у девочки уже было первое купание, а совсем скоро у них будет первая прогулка. Наталья признается, что она до сих пор остается эмоциональной из-за счастливой новости в семье.
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Нам вже сьогодні цілий тиждень! А ще, минулого четверга ледь встигла перехопити чоловіка, який мав їхати у відрядження, вдома зрозуміла фразу «відійшли води» і поїхала у пологовий @leleka_clinic, бо перейми набули видимих та больових ознак) Ми дуже чекали на зустріч з нашою крихіткою, і дуже хвилювались - як все відбудеться! А зараз маленький карапуз сапить збоку, у своїй люльці, хоча ночі у нас дуже активні і двіжові ( вся у батьків) А ще...Вчора було перше купання, а завтра готуємось до першої прогулянки ... словом, минув перший тиждень після нашої зустрічі, а емоції все не відпускають, і не знаю, чи відступлять) #первістоку38 #карпусямамуся #сонцезалежна #наталкакарпа #пологовийбудинок #лелека
В прошлый четверг... дома поняла фразу "отошли воды" и поехала в роддом, потому что схватки стали ощутимы. Мы очень ждали встречи с нашей малышкой и волновались – как все пройдет! А сейчас маленький карапуз сопит сбоку, в своей люльке, хотя ночи у нас очень активные и движовые, – написала Карпа.