"Нам уже неделя": Наталка Карпа поделилась редкими фото из роддома

Новости шоу бизнеса:Новоиспеченная мамочка Наталка Карпа поделилась со своими поклонниками некоторыми подробностями материнства.

26 декабря украинская певица Наталка Карпа родила первенца – девочку, которую супруги назвали Златой. О том, как прошли роды, артистка решила поделиться с поклонниками в социальных сетях.

На своей странице в инстаграме Наталка Карпа опубликовала снимки с больничной койки в родильном доме. Так, от рождения малыша певицы уже прошла одна неделя и артистка с удовольствием делится подробностями с подписчиками.

Звезда рассказала, что у девочки уже было первое купание, а совсем скоро у них будет первая прогулка. Наталья признается, что она до сих пор остается эмоциональной из-за счастливой новости в семье.

В прошлый четверг... дома поняла фразу "отошли воды" и поехала в роддом, потому что схватки стали ощутимы. Мы очень ждали встречи с нашей малышкой и волновались – как все пройдет! А сейчас маленький карапуз сопит сбоку, в своей люльке, хотя ночи у нас очень активные и движовые, – написала Карпа.