С новым десятилетием!: королевская семья представила новую праздничную открытку (Фото)

Новости шоу бизнеса:На открытке, открывающей новое десятилетие, Елизавета II предстала совместное с тремя наследниками.

На официальной странице королевской британской семьи в социальных сетях появилось фото, которое, безусловно, станет историческим. На новой праздничной открытке королева Елизавета II снята с тремя наследниками престола – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

Фото с четырьмя поколениями королевской семьи, появилось на странице The Royal Family в инстаграме. Автором снимка стал фотограф Рональд Маккечни.

Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен на честь начала нового десятилетия. – говорится в подписи.

Как известно, фотография была сделана накануне католического Рождества, когда Елизавета II со своими тремя наследниками – принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем – готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество". Британская семья испекла один из 99 десертов, которые отправили в военные части Великобритании и стран Содружества наций.