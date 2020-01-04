С новым десятилетием!: королевская семья представила новую праздничную открытку (Фото)

На официальной странице королевской британской семьи в социальных сетях появилось фото, которое, безусловно, станет историческим. На новой праздничной открытке королева Елизавета II снята с тремя наследниками престола – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.
Фото с четырьмя поколениями королевской семьи, появилось на странице The Royal Family в инстаграме. Автором снимка стал фотограф Рональд Маккечни.
Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен на честь начала нового десятилетия. – говорится в подписи.
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To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George. The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. Photograph © Ranald Mackechnie
Как известно, фотография была сделана накануне католического Рождества, когда Елизавета II со своими тремя наследниками – принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем – готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество". Британская семья испекла один из 99 десертов, которые отправили в военные части Великобритании и стран Содружества наций.