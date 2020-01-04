Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь

1 Рождественский сочельник и Рождество. В ночь перед Рождеством, то есть 6 января, и в сам праздник 7 января люди всегда пытались узнать свою судьбу. С древних времен до нас дошло множество рождественских гаданий, и многие из них можно провести в домашних условиях. Особенно популярны гадания на любовь, имя суженого, дату замужества, а также на события ближайшего будущего. Гадание по сновидениям 2020 на Рождество В новогодние праздники нужно отправиться в гости с ночевкой. Устроившись спать на новом месте, перед тем как заснуть нужно произнести заветные слова: "Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Явись с тем лицом, с каким пойду под венцом". После этого нужно заснуть. Облик жениха должен приснится будущей невесте. Наши бабушки для того чтобы увидеть жениха, в вещем сне, под подушкой оставляли кусочек ржаного каравая и ложились спать со словами: "Приходи на ужин суженый мой".

2 Гадание при помощи кольца 2020 на Рождество Обручальное кольцо можно позаимствовать на время у родителей или замужних подружек. Достовернее всего гадать таким способом накануне Рождества 6 января. Прозрачный стакан с гладкими стенками нужно наполнить на треть колодезной или талой водой. Бросив кольцо в стакан произнести: "Суженый, покажись мне!". После того как вода в стане успокоится нужно вглядываться в овал кольца. Образ жениха сначала может проявиться мутными чертами, но стоит немного подождать, и картинка станет более отчетливой.

3 Рождественские гадания на воске и воде 2020 Понадобиться растопленный на водяной бане пчелиный или воск с горящей свечи, которым нужно накапать в блюдце с водой. Процедуру повторять несколько раз до образования в миске различных восковых фигурок. Извлекая каждую из них, можно судить о предстоящем будущем: Крупные капли — означают перемены в новом году; Длинные полосы из воска — к путешествиям или длительным командировкам; Большое количество коротких полосок — пустые хлопоты; Если из воска образовалась одна большая лепешка — в предстоящему году замужества не предстоит; Фигурка в виде кольца или свечи — к скорой свадьбе; Крест — к болезням и большим неприятностям; Воск в виде конверта или колокола — предсказывает вести издалека.

4 Гадание на полотенце на суженого в ночь перед Рождеством 2020 На ночь за окно вывешивают белое полотенце со словами: "Суженый-ряженый, приди и умойся". Утром проверяют полотенце: если оно мокрое, то девушка в этом году выйдет замуж. Если сухое, то сидеть в девках ей ещё год. Другой вид этого гадания – положить полотенце на ночь под подушку, сказав: "Суженый-ряженый, приходи ко мне умываться, полотенцем вытираться". Сон, увиденный в эту ночь, и станет разгадкой.

5 Гадание юношей 2020 на Рождество Как это ни странно, но юноши так же гадали. Конечно же, их гадания были не такими вычурными и массовыми, как у девушек. В большинстве случаев они действовали тайно, чтобы не стать причиной насмешек со стороны девушек. Например, они срывали с Рождественской елки небольшую ветку и, укладываясь в постель, проговаривали слова: "Ложусь спать с елочкой, проснусь с девушкой-красавицей". Предполагалось, что во сне юноша может увидеть свою суженую.