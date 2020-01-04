Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь

Рождественский сочельник и Рождество. В ночь перед Рождеством, то есть 6 января, и в сам праздник 7 января люди всегда пытались узнать свою судьбу. С древних времен до нас дошло множество рождественских гаданий, и многие из них можно провести в домашних условиях. Особенно популярны гадания на любовь, имя суженого, дату замужества, а также на события ближайшего будущего.
Гадание по сновидениям 2020 на Рождество
В новогодние праздники нужно отправиться в гости с ночевкой. Устроившись спать на новом месте, перед тем как заснуть нужно произнести заветные слова: "Сплю на новом месте, приснись жених невесте. Явись с тем лицом, с каким пойду под венцом". После этого нужно заснуть. Облик жениха должен приснится будущей невесте.
Наши бабушки для того чтобы увидеть жениха, в вещем сне, под подушкой оставляли кусочек ржаного каравая и ложились спать со словами: "Приходи на ужин суженый мой".
Гадание при помощи кольца 2020 на Рождество
Обручальное кольцо можно позаимствовать на время у родителей или замужних подружек. Достовернее всего гадать таким способом накануне Рождества 6 января.
Прозрачный стакан с гладкими стенками нужно наполнить на треть колодезной или талой водой. Бросив кольцо в стакан произнести: "Суженый, покажись мне!". После того как вода в стане успокоится нужно вглядываться в овал кольца. Образ жениха сначала может проявиться мутными чертами, но стоит немного подождать, и картинка станет более отчетливой.
Рождественские гадания на воске и воде 2020
Понадобиться растопленный на водяной бане пчелиный или воск с горящей свечи, которым нужно накапать в блюдце с водой. Процедуру повторять несколько раз до образования в миске различных восковых фигурок.
Извлекая каждую из них, можно судить о предстоящем будущем:
Крупные капли — означают перемены в новом году;
Длинные полосы из воска — к путешествиям или длительным командировкам;
Большое количество коротких полосок — пустые хлопоты;
Если из воска образовалась одна большая лепешка — в предстоящему году замужества не предстоит;
Фигурка в виде кольца или свечи — к скорой свадьбе;
Крест — к болезням и большим неприятностям;
Воск в виде конверта или колокола — предсказывает вести издалека.
Гадание на полотенце на суженого в ночь перед Рождеством 2020
На ночь за окно вывешивают белое полотенце со словами: "Суженый-ряженый, приди и умойся". Утром проверяют полотенце: если оно мокрое, то девушка в этом году выйдет замуж. Если сухое, то сидеть в девках ей ещё год.
Другой вид этого гадания – положить полотенце на ночь под подушку, сказав: "Суженый-ряженый, приходи ко мне умываться, полотенцем вытираться". Сон, увиденный в эту ночь, и станет разгадкой.
Гадание юношей 2020 на Рождество
Как это ни странно, но юноши так же гадали. Конечно же, их гадания были не такими вычурными и массовыми, как у девушек. В большинстве случаев они действовали тайно, чтобы не стать причиной насмешек со стороны девушек. Например, они срывали с Рождественской елки небольшую ветку и, укладываясь в постель, проговаривали слова: "Ложусь спать с елочкой, проснусь с девушкой-красавицей". Предполагалось, что во сне юноша может увидеть свою суженую.
Гадание на детей 2020 на Рождество
Гадали на Рождество и замужние женщины. Главное, что их интересовало – это дети и верность супруга. Появится ли в доме малыш, можно было узнать, погадав на обручальное кольцо. Женщина, положив кольцо в блюдце, заливала его водой и ставила в холодное место (сегодня это может быть холодильник). Встав утром, они внимательно разглядывали застывшую воду. Если ее поверхность была ровной и гладкой, то в этом году ребенка можно не ждать, а вот появившийся бугорок на льду символизировал прибавление в семье.