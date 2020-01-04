Колин Ферт встретил Новый год со своей бывшей женой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Британский актер Колин Ферт шокировал общественность в конце 2019 года.

Он так и не сумел наладить отношения с женой Ливией Джуджолли после ее измены и подал документы на развод. Однако, вероятно, вражды у пары нет, ведь Колин Ферт и его бывшая возлюбленная счастливо позировали вместе на новогодней вечеринке.

Соответствующими снимками Ливия Джуджолли поделилась с поклонниками на инстаграм-странице. Празднование Нового года она организовала в собственном доме, куда пригласила самых близких друзей и бывшего мужа Колина Ферта.

На одном из кадров бывшие супруги позировали перед камерой телефона, нежно обнимаясь. А вот на другом фото Ливия показала уютный отдых с гостями в ее дворе.

"Как мы закончили и как мы начали праздновать Новый год. Прощай, 2019-й, и привет, новое десятилетие", – написала Ливия Джуджолли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@liviafirth) 1 Янв 2020 в 12:32 PST

Что известно о браке Колина Ферта?

Колин Ферт и Ливия Джоджулли в течение 22 лет были образцом крепких отношений в Голливуде. Однако в 2018-м их идиллия нарушилась, когда мир узнал, что у жены актера был роман с журналистом. Ливия тогда подала в суд на бывшего любовника, заявив, что страдает от его преследований.

Все ожидали, что Колин Ферт сразу же расстанется с изменщицей. Однако этого не произошло, а актер даже с сочувствием ответил на письмо Марка Бранкаччи, который прислал ему совместное фото с Ливией Джоджулли. В СМИ подозревали, что общие дети супругов повлияли на решение Ферта, однако уже через год после скандала он все же решил разорвать отношения с женой.