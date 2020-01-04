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Суббота, 04.01.2020
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Виктория Бекхэм призналась, считает ли себя красавицей (Видео)

Виктория Бекхэм призналась, считает ли себя красавицей (Видео)
20:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Британский дизайнер Виктория Бекхэм стала главной звездой нового выпуска Harper's Bazaar.

Для глянца она примерила одежду из собственной коллекции, которая была на грани элегантности и эротичности. Кроме этого, Виктория Бекхэм призналась, что не считает себя красавицей.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24, фэшн-бизнес Виктории Бекхэм переживает кризисные времена. За 2 года стоимость компании существенно уменьшилась, поэтому знаменитая британка решила принять меры против банкротства. Так, дизайнер вынуждена была уволить частного водителя и флориста, а также больше популяризировать наряд собственного бренда.

Одним из маркетинговых ходов успешной бизнесвумен стало участие в съемке для Harper's Bazaar. Для популярного глянца Виктория Бекхэм подобрала стильные наряды собственного авторства. В частности, звезда предстала перед камерами в трендовых брючных костюмах, в клетчатой юбке с блузой и пиджаком, сексуальном топе с брюками и свитере с ультракороткими шортами. А вот уже в интервью Виктория Бекхэм ответила на провокационный вопрос о красоте. По словам дизайнера, она знает все свои недостатки внешности, но стесняться их не собирается.

 
 
 
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Публикация от (@victoriabeckham)

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"Считаю ли я себя красивой? Нет, абсолютно нет. Но я делаю лучшее из того, что имею. Я знаю все свои недостатки и улыбаюсь: я такая, как есть, и не собираюсь пытаться что-либо исправлять. Мне понадобилось много времени, чтобы признать, что в 45 лет со мной на самом деле все так", – поделилась Виктория Бекхэм.

В сети звезда опубликовала ролик со съемочного процесса. На кадрах видно, как Виктория Бекхэм с легкостью позирует перед камерой, не боясь показаться близко и с разных ракурсов. К фотосессии она привлекла свою собаку – коричневого спаниеля, который стильно выглядел в кадре.

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Виктория Бекхэм, Знаменитости, Звезды, Harper's Bazaar, Бизнесвумен, Британский дизайнер.
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