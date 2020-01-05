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Очень горячо: Белла Хадид продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике

Очень горячо: Белла Хадид продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике
08:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитая модель с друзьями отправилась в Сент-Барту, откуда уже успела опубликовать провокационные кадры в купальнике.

Одна из самых успешных моделей мира Белла Хадид устроила себе райский отдых на Новый год на Сент-Барте.

Экзотический остров Сент-Барт, который является заморской частью Франции, приобрел немалую популярность среди звезд. Ора, сестры Кардашян, Ирина Шейк, семья Кейт Миддлтон уже несколько раз посетили курортное место. К любительницам этого пляжа присоединилась и 23-летняя модель Белла Хадид, которая устроила на Сент-Барте жаркий новогодний отдых.

В первые дни 2020 года красавица опубликовала серию сексуальных фото с отдыхом на яхте, где она предстала в кутюрных купальнике от Dior.

 
 
 
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i wish you all the best best best 

Публикация от Bella (@bellahadid)

Джинсовый пляжный наряд Белла Хадид дополнила спущенными на бедра шортами, что выглядело провокационно в кадре. Трендовая панама и отсутствие макияжа завершили образ модели.

Белла Хадид потрясла стильным нарядом на благотворительном вечере

Сексуальности добавляли и позы, которые выбирала Белла Хадид. Модель откровенно позировала, опираясь на перила яхты и не скрывая своего идеального тела.

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Фигура, Модель, Снимки, Белла Хадид.
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