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"Какой же кайф": Надя Дорофеева поделилась роликом с новым танцем (Видео)

"Какой же кайф": Надя Дорофеева поделилась роликом с новым танцем (Видео)
08:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Украинская певица продолжает заниматься танцами, и в сети она продемонстрировала "видео отчет" своих тренировок.

Надежда Дорофеева любит делиться с поклонниками яркими кадрами со съемок и тренировок. Сообщения всегда вызывают интерес у ее фанатов, которые засыпают страницу певицы сотнями комментариев. Но на этот раз Надежда Дорофеева решила не делать интриги из сексуального танца и рассказать подписчикам блога, что продолжает изучать новые танцы.

Артистка появилась в ролике в мятном худи, лосинах и лакированной обуви на каблуках. В таком образе Надежда Дорофеева совместно с двумя танцовщицами показала горячую постановку, которая взбудоражила сеть. В посте солистка группы "Время и Стекло" призналась, что выучила танец всего за три занятия. Перед камерой она показала гибкость своего тела и плавные движения, которые выглядели очень эротично.

Какой же кайф просто для себя учиться танцевать. Спасибо Татьяне Иванченко и Дарьи Ольховской за компанию. Вы, конечно, неприятные люди, потому что очень хорошо танцуете. Вот вам результат наших трех занятий, – поделилась Надежда Дорофеева.

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Интересно, что постановку певица исполнила не под собственный трек. Надежда Дорофеева страстно станцевала под песню казахстанского артиста M'Dee.

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Танец, Певица, Надя Дорофеева, Время и Стекло.
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