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Редкая возможность: в резиденции герцогов Кембриджских пройдет спектакль

Редкая возможность: в резиденции герцогов Кембриджских пройдет спектакль
09:37 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Кенсингтонский дворец анонсировал выход спектакля United Queendom, который будет показан прямо на территории королевского поместья.

Спектакль  United Queendom расскажет о королеве Кэролайн, супруге короля Георга II, и Генриетте Ховард, его любовнице, которые были героинями одного из самых одиозных любовных треугольников конца XVII века.

Иммерсивная постановка охватит 14 залов культового здания, всего в ней будет задействовано 11 персонажей, каждый из которых основан на реальном герое того времени. У команды постановщиков, театральной компании Les Enfants Terribles, будет всего 90 минут перед началом спектакля, чтобы провести к нему подготовку, а у зрителей - появится уникальная возможность прикоснуться к истории. Показ шоу стартует в конце февраля этого года.

Обычно мы строим собственные стены и сверлим их, чтобы прокладывать кабели, но тут этого не произойдет. Мы должны проявить креативность и находчивость, чтобы использовать в постановке те элементы для света и музыки, что уже есть во дворце, - рассказывает креативный продюсер Les Enfants Фиона Порритт.

На территории Кенсингтонского дворца расположены официальные резиденции 13 членов семьи Виндзор. Самые большие апартаменты с 20 комнатами и видом на Гайд-парк занимают Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые переехали туда после рождения первого сына принца Джорджа.

Также свои коттеджи на территории поместья есть у молодоженов принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, принца и принцессы Майкл Кентских и других членов семьи.

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Попасть на территорию дворца - редкая возможность.

Исключая постройку, которая отведена под музей, вся остальная территория обнесена внушительным каменным забором, а по периметру стоят предупредительные знаки, сообщающие, что проникновение во дворец и сделанные там фотографии будут расценены как тяжкое преступление.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Спектакль, Герцоги Кембриджские, United Queendom.
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