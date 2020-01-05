Немного экзотики: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встречали Новый год в Сингапуре

Ведущий телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который постоянно путешествует по экзотическим странам, не мог выбрать для празднования Нового года 2020 что-то банальное.
Поэтому он вместе с женой Александрой Кучеренко отметил праздник в Сингапуре.
В экзотической стране супругам удалось даже приготовить традиционное новогоднее блюдо жителей постсоветского пространства - салат "Оливье". Об этом Дмитрий Комаров рассказал в своём Instagram-аккаунте.
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Новый год приближается)) Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона #мирнаизнанку Мы с женой @aakucherenko нашли оптимальную точку, чтобы встретить новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз Новый год без оливье - не новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда. Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка - остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез. Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье Друзья, поздравляем всех с новым годом! Пусть 2020 исполнит ваши мечты. Не стесняясь и не ограничивая себя - загадывайте желания. Лично я верю, что если делать это искренне, то они обязательно сбываются)) Каждому из вас желаю любви, позитива, счастья и удачи во всем! Пусть повезет, и 2020 станет супер годом, который изменит жизнь к лучшему. Спасибо, что вы с нами. Я давно на съёмках, они получились очень непростым во всех отношениях, и уже очень скоро вы увидите результат - настоящую изнанку новой, фантастической страны, где жизнь абсолютно не такая, как у нас с вами. Мы покажем закулисье, зазеркалье и наши новые приключения. То, что на первый взгляд кажется сказочным, но реально существует на нашей планете. Желаю, чтобы даже самые невероятные мечты, которые кажутся сказочными, обязательно сбывались. Счастья, гармонии и сегодня очень хорошо, вкусно, душевно, кайфово встретить новый год каждому из вас!
"Новый год приближается) Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона "Мир наизнанку". Мы с женой нашли оптимальную точку, чтобы встретить Новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз. Новый год без оливье - не Новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда. Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка - остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез. Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье", - написал ведущий и показал, как это было.