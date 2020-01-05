Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Итоги дня 4 января: Рост минималки, траур в Иране и Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Погода на Рождество: синоптики обещают ветер, мокрый снег и гололед
Погода на Рождество: синоптики обещают ветер, мокрый снег и гололед
Динамо договорилось с Коринтиансом о трансфере защитника
Динамо договорилось с Коринтиансом о трансфере защитника
5 января - приметы и обряды на Федулов день
5 января - приметы и обряды на Федулов день

Немного экзотики: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встречали Новый год в Сингапуре

Немного экзотики: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встречали Новый год в Сингапуре
09:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Супруги отмечали Новый год, и даже умудрились приготовить оливье, в экзотической стране.

Ведущий телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который постоянно путешествует по экзотическим странам, не мог выбрать для празднования Нового года 2020 что-то банальное.

Поэтому он вместе с женой Александрой Кучеренко отметил праздник в Сингапуре.

В экзотической стране супругам удалось даже приготовить традиционное новогоднее блюдо жителей постсоветского пространства - салат "Оливье". Об этом Дмитрий Комаров рассказал в своём Instagram-аккаунте.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Новый год приближается)) Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона #мирнаизнанку Мы с женой @aakucherenko нашли оптимальную точку, чтобы встретить новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз Новый год без оливье - не новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда. Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка - остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез. Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье Друзья, поздравляем всех с новым годом! Пусть 2020 исполнит ваши мечты. Не стесняясь и не ограничивая себя - загадывайте желания. Лично я верю, что если делать это искренне, то они обязательно сбываются)) Каждому из вас желаю любви, позитива, счастья и удачи во всем! Пусть повезет, и 2020 станет супер годом, который изменит жизнь к лучшему. Спасибо, что вы с нами. Я давно на съёмках, они получились очень непростым во всех отношениях, и уже очень скоро вы увидите результат - настоящую изнанку новой, фантастической страны, где жизнь абсолютно не такая, как у нас с вами. Мы покажем закулисье, зазеркалье и наши новые приключения. То, что на первый взгляд кажется сказочным, но реально существует на нашей планете. Желаю, чтобы даже самые невероятные мечты, которые кажутся сказочными, обязательно сбывались. Счастья, гармонии и сегодня очень хорошо, вкусно, душевно, кайфово встретить новый год каждому из вас!

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

В образе из "Великого Гэтсби": Александра Кучеренко показала свой новогодний костюм

"Новый год приближается) Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона "Мир наизнанку". Мы с женой нашли оптимальную точку, чтобы встретить Новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз. Новый год без оливье - не Новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда. Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка - остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез. Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье", - написал ведущий и показал, как это было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Новый год, Супруги, Ведущий, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Не в первый раз: Facebook удалил пост Супрун о дне рождения Степана Бандеры
04 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
05 Лутковская: выдачу экс-беркутовцев требовала Россия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество
Как будет работать транспорт в Киеве на Рождество
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Bellingcat: Летом в 2014 году Россия 150 раз обстреляла территорию Украины
Bellingcat: В 2014 году РФ 150 раз обстреляла территорию Украины
Редкая возможность: в резиденции герцогов Кембриджских пройдет спектакль
Редкая возможность: в резиденции герцогов Кембриджских пройдет спектакль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь