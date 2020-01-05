Немного экзотики: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко встречали Новый год в Сингапуре

Новости шоу бизнеса:Супруги отмечали Новый год, и даже умудрились приготовить оливье, в экзотической стране.

Ведущий телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который постоянно путешествует по экзотическим странам, не мог выбрать для празднования Нового года 2020 что-то банальное.

Поэтому он вместе с женой Александрой Кучеренко отметил праздник в Сингапуре.

В экзотической стране супругам удалось даже приготовить традиционное новогоднее блюдо жителей постсоветского пространства - салат "Оливье". Об этом Дмитрий Комаров рассказал в своём Instagram-аккаунте.

"Новый год приближается) Я был в экспедиции, на съёмках нового сезона "Мир наизнанку". Мы с женой нашли оптимальную точку, чтобы встретить Новый год вместе. И прилетели в Сингапур. Сашка привезла сюрприз. Новый год без оливье - не Новый год. Так решила Саша, и привезла все ингредиенты для нашего главного новогоднего блюда. Местные, сингапурские, здесь только яйца и куриная грудка - остальное украинское. Картошка, морковь, огурцы, зелёный горошек и майонез. Провожаем 2019 на пляже в Азии. Приготовили оливье", - написал ведущий и показал, как это было.