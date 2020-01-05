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Неожиданно: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж

Неожиданно: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж
10:30 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитость предстала с новым необычным цветом волос.

Кайли Дженнер стала... блондинкой? Нет, Кайли Дженнер стала желтой! Страшный сон всех обладательниц светлых локонов добровольно исполнила самая востребованная инстаграм-звезда. Правда, новый оттенок Кайли не имеет ничего общего со смывшейся краской для блондинок.

Скорее, речь идет о движении единорогов в бьюти-индустрии, когда волосы по всей длине красят в неестественно яркие оттенки. Судя по подписи в инстаграме, вдохновением для новой прически (делаем ставку, что это отличный парик) послужил лимон.

Тот редкий случай, когда от крутых форм звезды в полупрозрачном обтягивающем мини-платье что-то серьезно отвлекает.

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы в праздничном наряде (Фото)

К слову, помните, ровно год назад Кайли впервые сделала свои пряди неественно цветными, покрасившись в пастельный голубой оттенок.

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Имидж, Знаменитость, Кайли Дженнер.
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