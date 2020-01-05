Рене Зеллвегер на фестивале в Палм-Спрингс: потрясающий наряд актрисы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Рене Зеллвегер поразила всех присутствующих своим элегантным образом.

Обладательница премии "Оскар" Рене Зеллвегер добавила в копилку наград главную премию 31-го ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс в Калифорнии, который проходит в этом году с 3 по 13 января.

Триумфатор вечера делает ставку на черный — шифоновый комбинезон Jason Wu с элегантной и экстравагантной баской, будто сплетенной из тонкой паутины.

Критики отметили необычный и довольно удачный выбор прически экранной Джуди Гарланд — пышный низкий хвост, который подчеркнул линию ключицы и декольте белокурой звезды.

В недавнем большом интервью влиятельному изданию о кино Variety Рене призналась, как непросто далась ей эта роль, послужившая «обратным билетом» в элиту Голливуда. Зеллвегер носила не только парики и контактные линзы, но и вставную челюсть и специальный протез для носа.