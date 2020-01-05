Скачать
Воскресенье, 05.01.2020
Рынок земли: как ограничения будут распространяться на банки
Рынок земли: как ограничения будут распространяться на банки
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Как Киев будет праздновать Рождество: программа мероприятий
Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 декабря

Рене Зеллвегер на фестивале в Палм-Спрингс: потрясающий наряд актрисы (Фото)

Рене Зеллвегер на фестивале в Палм-Спрингс: потрясающий наряд актрисы (Фото)
12:06 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Рене Зеллвегер поразила всех присутствующих своим элегантным образом.

Обладательница премии "Оскар" Рене Зеллвегер добавила в копилку наград главную премию 31-го ежегодного Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс в Калифорнии, который проходит в этом году с 3 по 13 января.

Триумфатор вечера делает ставку на черный — шифоновый комбинезон Jason Wu с элегантной и экстравагантной баской, будто сплетенной из тонкой паутины.

Критики отметили необычный и довольно удачный выбор прически экранной Джуди Гарланд — пышный низкий хвост, который подчеркнул линию ключицы и декольте белокурой звезды.

"Я была истощена": звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" объяснила причину перерыва в кино

В недавнем большом интервью влиятельному изданию о кино Variety Рене призналась, как непросто далась ей эта роль, послужившая «обратным билетом» в элиту Голливуда. Зеллвегер носила не только парики и контактные линзы, но и вставную челюсть и специальный протез для носа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Актриса, Образ, Наряд, Рене Зелльвегер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Странные и страшные научные факты, от которых вы ужаснетесь (Фото)
03 Как избавиться от лишней воды в организме: продукты, которые помогут в этом
04 Не в первый раз: Facebook удалил пост Супрун о дне рождения Степана Бандеры
05 Стрижки, которые станут главными тенденциями красоты в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран заявил о &quot;начале конца&quot; присутствия США в регионе
Иран заявил о "начале конца" присутствия США в регионе
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
На трассе Киев-Чоп произошло лобовое ДТП: погиб ребенок
Киев в полном объеме получил оплату за транзит российского газа
Киев в полном объеме получил оплату за транзит газа
Редкая возможность: в резиденции герцогов Кембриджских пройдет спектакль
Редкая возможность: в резиденции герцогов Кембриджских пройдет спектакль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь