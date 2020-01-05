Вдали от холода: Холли Берри поделилась горячим "новогодним" фото

Новости шоу бизнеса:Знаменитая актриса встретила Новый год возле океана, с чем решила и поделиться с поклонниками.

Глядя на Instagram-аккаунты знаменитостей, становится очевидным, что большинство из них решили встретить Новый год вдали от снега и мороза.

Холли Берри, к примеру, поприветствовала 2020-й топлес и глядя на бескрайний океан.

"2020, бесспорно, выглядит прекрасно", — написала в подписи к снимку она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #2020 sure looks beautiful Публикация от Halle Berry (@halleberry) 1 Янв 2020 в 7:10 PST

Пикантный кадр 53-летней актрисы собрал более 200 тысяч лайков и множество комментариев, в которых подписчики засыпали комплиментами ее соблазнительные формы. А самые внимательные заметили и огромное тату в видео ветки с листьями, которое украшает спину Холли.