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Вдали от холода: Холли Берри поделилась горячим "новогодним" фото

Вдали от холода: Холли Берри поделилась горячим "новогодним" фото
13:10 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитая актриса встретила Новый год возле океана, с чем решила и поделиться с поклонниками.

Глядя на Instagram-аккаунты знаменитостей, становится очевидным, что большинство из них решили встретить Новый год вдали от снега и мороза.

Холли Берри, к примеру, поприветствовала 2020-й топлес и глядя на бескрайний океан.

"2020, бесспорно, выглядит прекрасно", — написала в подписи к снимку она.

 
 
 
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#2020 sure looks beautiful

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Холли Берри получила травму во время съемок (Фото)

Пикантный кадр 53-летней актрисы собрал более 200 тысяч лайков и множество комментариев, в которых подписчики засыпали комплиментами ее соблазнительные формы. А самые внимательные заметили и огромное тату в видео ветки с листьями, которое украшает спину Холли.

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Холли Берри, Актриса, Снимок, Знаменитость.
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