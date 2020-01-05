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Рода Стюарта арестовали: причина

Рода Стюарта арестовали: причина
14:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:74-летний британский певец вместе с 39-летним сыном Шоном устроили драку на детской вечеринке.

На днях рок-легенда Род Стюарт вместе со своим сыном-музыкантом Шоном и несколькими детьми пытались вломиться на частную детскую вечеринку в одном из отелей города Палм-Бич в штате Флорида. Знаменитость не обращал внимания на запрет охранника, который препятствовал их действиям.

В результате словесной перепалки Род Стюарт первым ударил работника в грудь. Шон поддержал звездного папочку и также применил силу в отношении персонала отеля. На место происшествия прибыла полиция, которая урегулировала конфликт между мужчинами.

Детали спора удалось зафиксировать благодаря системе видеонаблюдения в отеле. Так, полиция установила, что первичными агрессорами драки были Род и Шон Стюарты.

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И хотя легендарный музыкант объяснил применение силы чрезмерной обеспокоенностью относительно того, что ему запрещают попасть на детский праздник, охранник подал обвинения в избиении в суд. Заседание состоится уже сегодня, 5 января. Суд примет наказание для музыкантов.

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Арест, Музыкант, Певец, Род Стюарт.
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