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Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)

Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
20:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 5 января, герцоги Кембриджские появились на традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины.

Это первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников. Супруги присоединились к королеве Елизавете II и родителям герцогини.

Герцогиня Кембриджская во время утренней службы в очередной раз доказала, что обладает изысканным стилем. Для публичного появления она выбрала довольно теплый образ. На ней было длинное элегантное пальто пурпурного цвета с воротником-стойкой.

Образ дополнили высокие замшевые сапоги с продольной застежкой от бренда Stuart Weitzman, темно-синяя фетровая шляпка от Hicks & Brown. Этот элемент ее наряд гармонично смотрелся с синим классическим пальто принца Уильяма.

 
 
 
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Публикация от HRH The Duchess of Cambridge (@katemiddletonofficial1)

Редкая возможность: в резиденции герцогов Кембриджских пройдет спектакль

Герцогиня подобрала перчатки в тон своей обуви и не забыла прихватить небольшую дизайнерскую сумочку от британского бренда Jaeger. Безусловно, Кейт Миддлтон не забыла про аксессуары – золотые серьги с синими бриллиантами.

Зимние праздники Кейт и Уильям провели в своем загородном доме в Анмер-Холле вместе с детьми. Но уже сегодня семья вернулась обратно в Лондон, где Джордж и Шарлотта продолжат обучение в школе.

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Все по теме:

Кейт Миддлтон, Гардероб, Знаменитости, Стиль, Образ, Королевская семья, Герцогиня Кембриджская.
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