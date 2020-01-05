Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 5 января, герцоги Кембриджские появились на традиционной утренней службе в церкви святой Марии Магдалины.

Это первое появление Кейт Миддлтон и принца Уильяма после рождественских праздников. Супруги присоединились к королеве Елизавете II и родителям герцогини.

Герцогиня Кембриджская во время утренней службы в очередной раз доказала, что обладает изысканным стилем. Для публичного появления она выбрала довольно теплый образ. На ней было длинное элегантное пальто пурпурного цвета с воротником-стойкой.

Образ дополнили высокие замшевые сапоги с продольной застежкой от бренда Stuart Weitzman, темно-синяя фетровая шляпка от Hicks & Brown. Этот элемент ее наряд гармонично смотрелся с синим классическим пальто принца Уильяма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@katemiddletonofficial1) 5 Янв 2020 в 5:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HRH The Duchess of Cambridge (@katemiddletonofficial1) 5 Янв 2020 в 5:39 PST

Герцогиня подобрала перчатки в тон своей обуви и не забыла прихватить небольшую дизайнерскую сумочку от британского бренда Jaeger. Безусловно, Кейт Миддлтон не забыла про аксессуары – золотые серьги с синими бриллиантами.

Зимние праздники Кейт и Уильям провели в своем загородном доме в Анмер-Холле вместе с детьми. Но уже сегодня семья вернулась обратно в Лондон, где Джордж и Шарлотта продолжат обучение в школе.