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Нетрадиционное Рождество: Катя Осадчая опубликовала фото в купальнике

Нетрадиционное Рождество: Катя Осадчая опубликовала фото в купальнике
17:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая Екатерина Осадчая отпразднует Рождество Христово в теплых краях в компании своего любимого мужа Юрия Горбунова.

Екатерина Осадчая отправилась на зимние каникулы вместе с мужем на Сейшельские острова. Первые снимки с океанского побережья телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграме.

"Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус. Когда год начинается с каникул, то до лета рукой подать", – добавила в подписи украинская звезда.

На фотографиях Катя Осадчая позирует на сказочном фоне в черном купальнике. Таким образом телеведущая похвасталась идеальной стройной фигурой. Пляжный "аутфит" жена Горбунова дополнила массивным браслетом на ноге, солнцезащитными очками и золотым ожерельем.

 
 
 
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Публикация от  (@kosadcha)

Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)

В течение часа соблазнительные фото собрали около 30 тысяч лайков, комплименты от звездных коллег и подписчиков в социальных сетях.

"Красотка", – лаконично написала в комментариях Джамала.

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Все по теме:

Париж, Отдых, Знаменитости, Фото, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Телезвезд, Праздничные фото.
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