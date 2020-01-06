Леди Гага рассказала из-за чего страдала посттравматическим расстройством (Видео)

Новости шоу бизнеса:Певица Леди Гага рассказала о тяжелом психическом состоянии после того, как она в 19 лет подверглась серии изнасилований.

По словам знаменитости, она несколько лет страдала посттравматическим расстройством.

Об этом Леди Гага призналась в интервью Опре Уинфри, пишет издание Daily Mail. Певица отметила, что страдала от посттравматического расстройства (ПТСР) даже во время туров, когда стала известной.

"Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19... и я долго ничего не делала с этой травмой", – сказала артистка.

Леди Гага не указала имени насильника, но отметила, что это был знакомый человек. Отметим, певица прекратила сотрудничество с музыкантом Ар Келли (R Kelly), поскольку его подозревали в нескольких случаях половых преступлений над женщинами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@oprah) 5 Янв 2020 в 8:08 PST

Напомним, телеведущая Опра Уинфри также пережила трагические события: в 9 лет ее изнасиловали, а в 14 она забеременела. Незадолго после рождения ребенок умер.

Добавим, в 2015 году Леди Гага представила черно-белый видеоклип на песню "Til It Happens To You", которая стала саундтреком к документальному фильму "The Hunting Ground". В ленте речь идет о сексуальном насилии в американских колледжах. "Пока это не произойдет с тобой – ты не будешь знать, как это чувствуется", – поет Гага в песне.