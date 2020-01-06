Леди Гага рассказала из-за чего страдала посттравматическим расстройством (Видео)

По словам знаменитости, она несколько лет страдала посттравматическим расстройством.
Об этом Леди Гага призналась в интервью Опре Уинфри, пишет издание Daily Mail. Певица отметила, что страдала от посттравматического расстройства (ПТСР) даже во время туров, когда стала известной.
"Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19... и я долго ничего не делала с этой травмой", – сказала артистка.
Леди Гага не указала имени насильника, но отметила, что это был знакомый человек. Отметим, певица прекратила сотрудничество с музыкантом Ар Келли (R Kelly), поскольку его подозревали в нескольких случаях половых преступлений над женщинами.
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Напомним, телеведущая Опра Уинфри также пережила трагические события: в 9 лет ее изнасиловали, а в 14 она забеременела. Незадолго после рождения ребенок умер.
Добавим, в 2015 году Леди Гага представила черно-белый видеоклип на песню "Til It Happens To You", которая стала саундтреком к документальному фильму "The Hunting Ground". В ленте речь идет о сексуальном насилии в американских колледжах. "Пока это не произойдет с тобой – ты не будешь знать, как это чувствуется", – поет Гага в песне.