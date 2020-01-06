Скачать
Понедельник, 06.01.2020
"Ожидание чуда": Зеленский подздравил украинцев с Рождеством
"Ожидание чуда": Зеленский подздравил украинцев с Рождеством
Годовщина Томоса: представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Представители ПЦУ посетили Константинополь (Фото)
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Десна усилилась экс-игроком сборной Украины
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют
Самые красивые колядки на Рождество 2020, которые подарят семейный уют

Леди Гага рассказала из-за чего страдала посттравматическим расстройством (Видео)

Леди Гага рассказала из-за чего страдала посттравматическим расстройством (Видео)
19:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Певица Леди Гага рассказала о тяжелом психическом состоянии после того, как она в 19 лет подверглась серии изнасилований.

По словам знаменитости, она несколько лет страдала посттравматическим расстройством.

Об этом Леди Гага призналась в интервью Опре Уинфри, пишет издание Daily Mail. Певица отметила, что страдала от посттравматического расстройства (ПТСР) даже во время туров, когда стала известной.

"Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19... и я долго ничего не делала с этой травмой", – сказала артистка.

Леди Гага не указала имени насильника, но отметила, что это был знакомый человек. Отметим, певица прекратила сотрудничество с музыкантом Ар Келли (R Kelly), поскольку его подозревали в нескольких случаях половых преступлений над женщинами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@oprah)

Напомним, телеведущая Опра Уинфри также пережила трагические события: в 9 лет ее изнасиловали, а в 14 она забеременела. Незадолго после рождения ребенок умер.

Николь Кидман с мужем пожертвовали круглую сумму на ликвидацию пожаров в Австралии

Добавим, в 2015 году Леди Гага представила черно-белый видеоклип на песню "Til It Happens To You", которая стала саундтреком к документальному фильму "The Hunting Ground". В ленте речь идет о сексуальном насилии в американских колледжах. "Пока это не произойдет с тобой – ты не будешь знать, как это чувствуется", – поет Гага в песне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леди Гага, Изнасилование, Знаменитости, Звезды, Опра Уинфри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтракайте правильно: что не стоит есть натощак (Фото)
02 Рождество 2020: поздравления в стихах и картинках
03 Первый раз в это десятилетие: в чем блистала Кейт Миддлтон на публичном мероприятии (Фото)
04 Чем отличаются оригинальные лекарства от их аналогов: это следует прочитать
05 Украинцам усложнят въезд в страны ЕС: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Окурок&quot; забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)
В польском хосписе произошел пожар (Фото)
В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение
В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь