Бейонсе опоздала на церемонию "Золотой глобус" 2020 (Фото)

Новости шоу бизнеса:Роскошная певица Бейонсе не попала в объективы папарацци на красной дорожке престижной церемонии вручения премий "Золотой глобус".

Как пишет издание The Sun, Бейонсе и ее муж Джей Зи опоздали на церемонию "Золотой глобус" почти на час. А тогда уже прошло около трех часов с открытия красной дорожки.

Супруги зашли в зал через служебный вход. Артисты старались сохранить анонимность и сесть за свой стол, но папарацци сфотографировали пару при входе.

Для "Золотого глобуса" певица подготовила потрясающий образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 6 Янв 2020 в 1:05 PST

Облегающее черное платье с глубоким декольте идеально подчеркнуло пышные формы Бейонсе, а объемные рукава золотого оттенка выглядели сенсационно.