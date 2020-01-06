Бейонсе опоздала на церемонию "Золотой глобус" 2020 (Фото)

Как пишет издание The Sun, Бейонсе и ее муж Джей Зи опоздали на церемонию "Золотой глобус" почти на час. А тогда уже прошло около трех часов с открытия красной дорожки.
Супруги зашли в зал через служебный вход. Артисты старались сохранить анонимность и сесть за свой стол, но папарацци сфотографировали пару при входе.
Для "Золотого глобуса" певица подготовила потрясающий образ.
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Облегающее черное платье с глубоким декольте идеально подчеркнуло пышные формы Бейонсе, а объемные рукава золотого оттенка выглядели сенсационно.