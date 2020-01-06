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Бейонсе опоздала на церемонию "Золотой глобус" 2020 (Фото)

Бейонсе опоздала на церемонию "Золотой глобус" 2020 (Фото)
22:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Роскошная певица Бейонсе не попала в объективы папарацци на красной дорожке престижной церемонии вручения премий "Золотой глобус".

Как пишет издание The Sun, Бейонсе и ее муж Джей Зи опоздали на церемонию "Золотой глобус" почти на час. А тогда уже прошло около трех часов с открытия красной дорожки.

Супруги зашли в зал через служебный вход. Артисты старались сохранить анонимность и сесть за свой стол, но папарацци сфотографировали пару при входе.

Для "Золотого глобуса" певица подготовила потрясающий образ.

 
 
 
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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Золотой глобус 2020: победители престижной кинопремии

Облегающее черное платье с глубоким декольте идеально подчеркнуло пышные формы Бейонсе, а объемные рукава золотого оттенка выглядели сенсационно.

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Бейонсе, Золотой глобус, Артистка, Дочь Бейонсе, Золотой глобус-2020.
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