"По-настоящему счастлива": Хайди Клум поведала о браке с Томом Каулитцем

Новости шоу бизнеса:46-летняя модель и 30-летний музыкант тайно поженились в феврале прошлого года.

Летом 2019 звездная пара сыграла красивую свадьбу в Италии и до сих пор делится с поклонниками восторгом от общения друг с другом.

В недавнем интервью Хайди вновь рассказала об отношениях с солистом группы Tokio Hotel и отметила, что стала намного счастливее с ним. По ее словам, отношения с Каулитцем отличаются от всех предыдущих отношений в ее жизни.

"Я просто стала по-настоящему счастливой. У меня впервые появился партнер, с которым я могу обсудить все и который разделяет со мной обязанности. Раньше я должна была справляться со всем сама. Я впервые испытываю радость от того, что у меня есть партнер", — сказала Клум.

Ранее Хайди была замужем за известным парикмахером Риком Пипино (с 1997 по 2002 год) и певцом Seal (с 2005 по 2014 год). Известно, что Хайди даже решила сменить фамилию на Каулитц — в прошлом году она подавала документы. Поклонники модели удивились, ведь ее фамилия является брендом. Также многих озадачил тот факт, что у Тома и Хайди разница в возрасте составляет 16 лет.

View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Dec 18, 2019 at 4:27pm PST

Но модель призналась, что именно с Томом она хотела бы встретить старость. Клум называет своего избранника "невероятно щедрым и добрым", а также отмечает, что с мужем у нее много общего.

"Он тоже воспринимает жизнь как игру, умеет наслаждаться моментом. Мы с ним очень похожи", — говорит модель.