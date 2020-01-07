Забеременеть в 45: Хлоя Севиньи впервые станет мамой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Все больше представителей мирового шоу-бизнеса доказывают то, что никогда не поздно стать родителями.

Так, очередной радостной новостью поделилась актриса Хлоя Севиньи, которая ожидает рождения первенца в 45 лет. Об этом сообщает издание TMZ, которое распространило фото беременной Хлои Севиньи в облегающем платье, которое подчеркнуло округлившийся живот звезды.

Будущая мама пришла на кинопремию Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке.

Как подсчитали редакторы источника, актриса сейчас на пятом месяце беременности. Отцом первенца Севиньи является галерист Синиша Макович, с которым Хлои встречается больше года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@duchessintmagazine) 7 Янв 2020 в 5:08 PST

К слову, на днях стало известно о еще одной новоиспеченной маме. Голливудская актриса Камерон Диаз родила первого ребенка – девочку Реддикс – в 47 лет. Известно, что актрисе удалось забеременеть благодаря искусственному оплодотворению. "Мы так счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – поделилась с поклонниками в инстаграме Камерон.

Что известно о Хлое Севиньи?

Хлои получила признание после выхода фильма "Парни не плачут", где она сыграла роль возлюбленной главного героя по имени Брэндон – Ланы. Этот фильм принес популярность Севиньи, несколько наград и номинацию на "Оскар". Также одни из самых ярких ее картин – "Американский психопат", "Догвилль" и "Бурый кролик".