Скачать
Среда, 08.01.2020
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все самое главное
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
Садио Мане - лучший футболист Африки 2019 года
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой

Как всегда в тренде: очередной стильный выход Иванки Трамп

Как всегда в тренде: очередной стильный выход Иванки Трамп
15:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Советница президента США и его дочь Иванка Трамп в очередной раз представила его инициативу на официальном мероприятии.

Политик приняла участие в ежегодной торговой выставке в Лас-Вегас, где покрасовалась в трендовом костюме.

Выставка Consumer Electronics Show (CES) состоялась 7 января во Лас-Вегасе. Там ученые и представители крупных корпораций представили последние инновации в бытовой электронике. На мероприятии присутствовала и Иванка Трамп, которая рассказала о политике Белого дома относительно трудоустройства студентов на перспективные должности.

"Мы должны переосмыслить образование в этой стране. Технологические инновации создают миллионы рабочих мест, поэтому мы должны гарантировать, что американцы любого возраста будут иметь навыки и готовы заполнить эти вакансии. Расставим приоритеты в практическом обучении и расширим пути карьерного роста, доступные для всех студентов и сотрудников. Это – цель нашей программы Pledgeto Americas Workers", – отметила Иванка Трамп.

Для этого важного события политик выбрала темно-синий штанний костюм в полоску с широкими белыми лацканами и пуговицами. Наряд Иванка Трамп дополнила туфлями-лодочками, которые завершили эффектный look американской модницы.

Иванка Трамп встретила 2020 год в эффектном атласном платье (Фото, Видео)

Интересно, что на торговой выставке советница президента продемонстрировала обновленный имидж. Иванка Трамп, которая в последние месяцы 2019 года коротко подстриглась, теперь красовалась с длинным волосами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
04 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
05 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Работа идет своим ходом&quot;: Россия запустила газопровод в обход Украины
Россия запустила газопровод в обход Украины
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Крушение украинского самолета в Тегеране: реакция отечественных знаменитостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь