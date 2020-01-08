Как всегда в тренде: очередной стильный выход Иванки Трамп

Новости шоу бизнеса:Советница президента США и его дочь Иванка Трамп в очередной раз представила его инициативу на официальном мероприятии.

Политик приняла участие в ежегодной торговой выставке в Лас-Вегас, где покрасовалась в трендовом костюме.

Выставка Consumer Electronics Show (CES) состоялась 7 января во Лас-Вегасе. Там ученые и представители крупных корпораций представили последние инновации в бытовой электронике. На мероприятии присутствовала и Иванка Трамп, которая рассказала о политике Белого дома относительно трудоустройства студентов на перспективные должности.

"Мы должны переосмыслить образование в этой стране. Технологические инновации создают миллионы рабочих мест, поэтому мы должны гарантировать, что американцы любого возраста будут иметь навыки и готовы заполнить эти вакансии. Расставим приоритеты в практическом обучении и расширим пути карьерного роста, доступные для всех студентов и сотрудников. Это – цель нашей программы Pledgeto Americas Workers", – отметила Иванка Трамп.

Для этого важного события политик выбрала темно-синий штанний костюм в полоску с широкими белыми лацканами и пуговицами. Наряд Иванка Трамп дополнила туфлями-лодочками, которые завершили эффектный look американской модницы.

Интересно, что на торговой выставке советница президента продемонстрировала обновленный имидж. Иванка Трамп, которая в последние месяцы 2019 года коротко подстриглась, теперь красовалась с длинным волосами.