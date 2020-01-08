Как всегда в тренде: очередной стильный выход Иванки Трамп

Политик приняла участие в ежегодной торговой выставке в Лас-Вегас, где покрасовалась в трендовом костюме.
Выставка Consumer Electronics Show (CES) состоялась 7 января во Лас-Вегасе. Там ученые и представители крупных корпораций представили последние инновации в бытовой электронике. На мероприятии присутствовала и Иванка Трамп, которая рассказала о политике Белого дома относительно трудоустройства студентов на перспективные должности.
"Мы должны переосмыслить образование в этой стране. Технологические инновации создают миллионы рабочих мест, поэтому мы должны гарантировать, что американцы любого возраста будут иметь навыки и готовы заполнить эти вакансии. Расставим приоритеты в практическом обучении и расширим пути карьерного роста, доступные для всех студентов и сотрудников. Это – цель нашей программы Pledgeto Americas Workers", – отметила Иванка Трамп.
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We must rethink education in this country. Tech innovations are creating millions of jobs…we must ensure Americans of all ages have the skills ready to fill them. Let’s prioritize skills training and expand the career paths available for ALL students and workers. That’s the goal of the #PledgetoAmericasWorkers. #CES2020
Для этого важного события политик выбрала темно-синий штанний костюм в полоску с широкими белыми лацканами и пуговицами. Наряд Иванка Трамп дополнила туфлями-лодочками, которые завершили эффектный look американской модницы.
Интересно, что на торговой выставке советница президента продемонстрировала обновленный имидж. Иванка Трамп, которая в последние месяцы 2019 года коротко подстриглась, теперь красовалась с длинным волосами.