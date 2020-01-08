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Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников

Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников
22:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Одна из самых популярных пышнотелых моделей мира Эшли Грэм со дня на день впервые станет мамой.

Модель Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности.

Новыми снимками Эшли Грэм уже успела похвастаться на официальном инстаграм-странице. На фото видно, как беременная модель plus-size охотно позирует на морском фоне. Знаменитая американка надела несколько раздельных купальников, которые отлично подчеркнули ее округлый живот.

Как Эшли Грэм призналась в посте, фотосессия была частью рекламной кампании ее коллекции пляжной одежды. В первые дни января 2020 года новые купальники поступили в продажу, поэтому модель не удержалась, чтобы их показать всему миру.

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"Кто-нибудь еще во время беременности переоценивал свое тело? Беременность дала мне много знаний, в частности, как дизайнеру. Поэтому я взволнована видеть, как мои идеи реализовались в новой коллекции", – поделилась Эшли Грэм.

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Беременность, Модель, Фотосессия, Эшли Грэм.
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