Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников

Модель Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии на последнем месяце беременности.
Новыми снимками Эшли Грэм уже успела похвастаться на официальном инстаграм-странице. На фото видно, как беременная модель plus-size охотно позирует на морском фоне. Знаменитая американка надела несколько раздельных купальников, которые отлично подчеркнули ее округлый живот.
Как Эшли Грэм призналась в посте, фотосессия была частью рекламной кампании ее коллекции пляжной одежды. В первые дни января 2020 года новые купальники поступили в продажу, поэтому модель не удержалась, чтобы их показать всему миру.
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Come to mama Anyone else feel like being pregnant gave you a whole new appreciation for your body?? it’s also given me insights as designer and I’m so excited to see that reflected in my new @swimsuitsforall collection! The real test when we were designing this line was that none of these are maternity suits!! All I had to do was size up and they are still supportive and have an amazing fit link in bio my new line out nowwww!
"Кто-нибудь еще во время беременности переоценивал свое тело? Беременность дала мне много знаний, в частности, как дизайнеру. Поэтому я взволнована видеть, как мои идеи реализовались в новой коллекции", – поделилась Эшли Грэм.