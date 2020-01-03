"Я выгоню малыша из себя": Эшли Грэм упорно трудиться в тренажерке (Фото)

Новости шоу бизнеса:32-летняя дива plus-size Эшли Грэхем со дня на день станет мамой в первый раз.

Красотка ни на день не оставляла упражнений в спортзале и сейчас хочет, чтобы они помогли приблизить роды. Похоже, срок рожать для нее уже настал, но малыш не торопится появиться на свет.

"Я буду заниматься изо всех сил, я выгоню малыша из себя!" — смеется Эшли Грэхем в новом видео у себя в Instagram, едва переводя дыхание на беговой дорожке и показывая фолловерам огромный живот.

Напомним, что plus-size-модель Эшли Грэхем объявила о своей первой беременности в середине августа. В 9-ю годовщину свадьбы с Джастином Эрвином она решила рассказать не только о своей любви к супругу, но и о долгожданном будущем малыше.

Как ранее сообщалось, одна из самых известных моделей plus-size откровенно призналась, что поправилась на целых 20 килограммов.