Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским
"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
"Четыре города под ударом": Климкин рассказал о планах Кремля
Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Удинезе
Дубль Роналду помог Ювентусу обыграть Удинезе
"Он у меня не публичный": Юлия Панкова рассказала, почему скрывает своего мужа (Видео)
Ведущая "Ревизора" объяснила, почему скрывает мужа

Эшли Грэм призналась, какой вес набрала за время беременности (Фото)

Эшли Грэм призналась, какой вес набрала за время беременности (Фото)
18:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Одна из самых известных моделей plus-size откровенно призналась, что поправилась на целых 20 килограммов.

Соответствующей информацией она поделилась на официальной инстаграм-странице. Эшли Грэм решила не скрывать от поклонников, что ее вес показывает немалые цифры. Однако модель это совсем не смущает, ведь она абсолютно довольна своим телом и чувствует себя прекрасно.

Кроме этого, Эшли Грэм добавила, что и на последних месяцах беременности продолжает тренироваться. Манекенщица делает упражнения под контролем тренеров, чтобы не навредить ребенку. Одно из занятий йогой она продемонстрировала в сети и добавила к фото частную информацию.

"За всю беременность я набрала 50 фунтов (22,7 килограмма). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же мобильной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя наилучшим образом", – рассказала Эшли Грэм.

Как известно, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, потому объявление о пополнении в семье было символическим. Впоследствии манекенщица объявила, что ожидает появления сына. А вот имя будущего ребенка Эшли Грэм решила пока держать в секрете.

Потрясная фигура: Виктория Бекхэм поделилась снимками с тренировки

С начала беременности модель не меняла свой привычный ритм. Эшли Грэм по-прежнему активно посещала светские мероприятия, демонстрируя округлый живот. Кроме этого, пышнотелая звезда приняла участие в нескольких фотосессиях, в частности, для популярного глянца Vogue.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Вес, Plus Size, Эшли Грэм, Модель plus size.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Витренко назвал причину подорожания газа
05 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Сенцов прилетел в Латвию
Сенцов прилетел в Латвию
Откуда произошел человек? Появилась новая теория возникновения жизни на Земле
Откуда произошел человек? Появилась новая теория возникновения жизни на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь