Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха

Новости шоу бизнеса:Певица поделилась кадрами с отдыха, где предстала в купальнике, демонстрируя подтянутое тело.

34-летняя модель и исполнительница устроила рождественские каникулы в теплых странах.

Она поделилась фото с отдыха на личной странице в инстаграме. Формы звезды вызвали шквал обсуждения среди ее поклонников.

На фотографиях Даша Астафьева позировала в черном купальнике, который выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости. На фото, на котором певица нежится под солнечными лучами, она предстала без макияжа.

Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успела сделать важное дело. И даже два, – остроумно прокомментировала откровенный снимок исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лучший визязист, конечно отдых) Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 6 Янв 2020 в 8:04 PST

Кроме этих кадров, Астафьева показала лицо без косметики, отметив, что лучший визажист – отдых.