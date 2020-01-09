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Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха

Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха
07:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Певица поделилась кадрами с отдыха, где предстала в купальнике, демонстрируя подтянутое тело.

34-летняя модель и исполнительница устроила рождественские каникулы в теплых странах.

Она поделилась фото с отдыха на личной странице в инстаграме. Формы звезды вызвали шквал обсуждения среди ее поклонников.

На фотографиях Даша Астафьева позировала в черном купальнике, который выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости. На фото, на котором певица нежится под солнечными лучами, она предстала без макияжа.

Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успела сделать важное дело. И даже два, – остроумно прокомментировала откровенный снимок исполнительница.

 
 
 
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Нарушаю тут, по всем фронтам как видите... #siswimsuit by @marliesdekkersofficial by @chantalstore.com.ua

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

 
 
 
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Лучший визязист, конечно отдых)

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)

Кроме этих кадров, Астафьева показала лицо без косметики, отметив, что лучший визажист – отдых.

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Даша Астафьева, Снимки, Певица, Артистка.
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